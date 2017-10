16 výher ze 17 zápasů. Andrea Hlaváčková má se svou deblovou spoluhráčkou skvělou bilanci

„Je to samozřejmě hezké slyšet povzbuzování i v češtině na druhé straně světa. Je to krásné tam vidět ty vlajky. Já jsem se dneska snažila hodit všechny ty míčky těm Čechům,“ radovala se Andrea Hlaváčková.

Ta společně s Maďarkou Timeou Babosovou přešla přes čtvrtfinálové soupeřky Španělku Marínezovou a Slovinku Klepačovou.

Většinu z balonů před tím posílala správným směrem do kurtu, a tak to teď poslední dobou dělá velice často. A těch 16 vyhraných duelů z posledních 17 zápasů to dosvědčuje. A taky uklidňuje.

„Myslím si, že je to hodně znát v trénincích, že se člověk každý den cítí lépe a lépe, nestresuje se nad nějakým špatným dnem. Dneska se cítím poprvé dobře, jinak jsem byla nemocná. Samozřejmě jsem věděla, že tolik toho nemůžu natrénovat, ale na druhou stranu jsem cítila, že natrénováno máme,“ přiznává pro Radiožurnál Andrea Hlaváčková.

Přebojovala tak virózu a teď se může pokoušet přidávat další výhry. I když ve dvojici s Maďarkou Babosovou už to budou poslední příležitosti, v nové sezóně už totiž úspěšná spolupráce nebude pokračovat.

„Nebudeme spolu hrát příští rok,“ řekla úspěšná česká hráčka, která už preferuje deblové specialistky.

Jedna z nich, Čchan z Tchaj-wanu, bude po avizovaném konci Martiny Hingisové volná, ale česká deblistka zatím nic nenaznačila. Jen, že to nebude Češka.

„Po turnaji v Singapuru padne definitivní rozhodnutí, takže o tom ještě nemůžu mluvit. Češka to nebude,“ drží si zatím své tajemství tenistka.

Tady na Turnaji mistryň by ho ráda odtajnila až co nejpozději, ideálně po nedělním finálovém duelu.