Španělský tenista Alcaraz je opět světovou jedničkou. Ze špičky sesadil Djokoviće

Alcaraz z čela pořadí sesadil vítěze rekordních 22 grandslamů Novaka Djokoviće. Na první místo se španělský talent poprvé dostal loni v září po triumfu na US Open jako nejmladší jednička v historii a držel ho 20 týdnů do ledna.

Djoković v Indian Wells nestartoval, protože není očkován proti koronaviru. Ze stejného důvodu navíc pětatřicetiletý Srb přijde také o nadcházející turnaj v Miami, kde bude Alcaraz obhajovat titul.

Poslední velký turnaj do sbírky. Krejčíková se Siniakovou ovládly čtyřhru v Indian Wells Číst článek

„Návrat na první místo pro mě hodně znamená, je to naprosto šílené,“ řekl Alcaraz na webu ATP. „Neřeknu, že to bylo snadné, ale protože tady Djoković nehrál, tak to bylo jednodušší,“ dodal.

Alcaraz nedal ve finále Medveděvovi šanci a připravil mu první porážku po 19 zápasech. V první sadě se ujal vedení 4:1, ve druhé 4:0 a pro osmý titul v kariéře si nakonec došel bez ztráty jediného setu.

„Dneska byly náročné podmínky a Daniil nebyl úplně ve formě, ale hrál jsem tady skvěle. Tohle vítězství mi navíc dodá hodně sebevědomí, takže mi forma snad vydrží i v Miami,“ prohlásil Alcaraz.

Medveděv naopak nedosáhl na čtvrtý titul za sebou. Finále mu navíc zkomplikovala i zranění palce a kotníku z předchozích zápasů. „Ale myslím, že na tuhle porážku zapomenu hodně rychle,“ uvedl.

Kdyby navíc Alcaraze porazil, vyrovnal by si 20. výhrou za sebou osobní rekord. „To zamrzí, bylo by fajn si maximum vylepšit. Ale už tak jsem zaznamenal nejlepší výsledek v Indian Wells, do teď jsem tady nedošel ani do čtvrtfinále,“ dodal.