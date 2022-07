‚Předvedly jsme krásný tenis.‘ Rozlučku Sestini Hlaváčkové nezkazila ani prohra. Hradecká byla ráda

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková se na turnaji WTA v pražské Stromovce definitivně rozloučila s profesionální kariérou. Společně s parťačkou Lucií Hradeckou nestačily ve čtvrtfinále na japonsko-britský pár Samantha Murrayová, Mija Katoová 3:6 a 1:6. A stříbrné olympijské medailistky z Londýna 2012 pro stanici Radiožurnál zhodnotily svůj výkon. Praha 13:02 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Hradecká na snímku z roku 2016 | Zdroj: Profimedia

Na kurtu strávily necelou hodinu, pak se skoro stejně dlouho podepisovaly fanouškům a dávaly rozhovory. Tenisové duo H+H - neboli Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Hradecká - má za sebou poslední společný soutěžní zápas.

Sestini Hlaváčková se v něm totiž rozloučila s profesionální kariérou. Že utkání na turnaji WTA v pražské Stromovce skončilo nakonec celkem jasnou porážkou, už hlavním aktérkám vlastně tolik nevadilo.

Navzdory výsledku, velká gratulace ke krásné kariéře, jak se teď cítíte?

Jsem strašně šťastná, že jsme to ve tmě dohrály a odehrály to s hezkým pocitem. Prohrály jsme, není co oslavovat, ale turnaj jsme v pondělí zahrály krásným zápasem a zakončily tímhle. Jsem spokojená, jak to dopadlo a děkuji Lucce, že do toho šla a že turnaj tomu obětovala, protože do toho šla s vidinou, že nebudu asi úplně připravená, ale nakonec jsme dohrály dobře.

Lucie, vy jste se asi moc nerozmýšlela, když byla možnost zahrát si s Andreou poslední turnaj?

Nerozmýšlela. Jsem ráda, že se na to Andy připravila a nešla do toho z voleje a myslím, že jsme předvedly krásný tenis. Jsem ráda, že jsme byly spolu znovu na kurtu a myslím, že jsme si to obě užily. Byla bych radši, kdybysme hrály trochu dřív, že by na to bylo víc vidět, ale jsem strašně ráda, že jsme si tady zahrály.

Dohrávaly jste už skoro za tmy. Problesklo vám hlavou, že by se to přeložilo?

Asi tisíckrát, ale myslím, že nikdo ze čtyř zúčastněných na kurt o to nestál a to včetně organizátorů. Myslím, že jsme byly všechny rády, že se to dohrálo.

Obě jste tak trochu ovázané. Andreo, kdy vezmete raketu znovu do ruky?

Budete se divit, ale v pondělí mám zamluvené tři tréninky s fanouška. Co jsem všechno s lidmi nenatrénovala v červnu a v červenci, tak se mi nahromadilo na srpen a budu na kurtu možná víc, než jsem si přála.

