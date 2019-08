První tenista s umělou kyčlí ve dvouhře. Murray se vrátí na turnaji v Cincinnati

„Je to první člověk, který nastoupí s umělou kyčlí do dvouhry. Na druhou stranu, operovali jsme hodně herců a také s tím na jevišti tancovali, i když je to něco jiného než tenis,“ řekl pro Radiožurnál k návratu britského tenisty na kurty ortoped Libor Zahradníček.

Bývalá světová jednička se v lednu po vypadnutí z Australian Open rozplakala na tiskové konferenci a vypadalo to na definitivní konec kariéry. Po druhé operaci kyčelního kloubu se ale Murray, už jako hráč čtvrté stovky světového žebříčku, vrací znovu na kurty.

„Obecně se nedoporučuje nějaké přetěžování ani vrcholový profesionální sport, protože může dojít k brzkému opotřebení nového kloubu,“ varuje ortoped Jiří Váchal.

Murray podstoupil resurfacing, tedy povrchovou náhradu kyčelního kloubu, při které dochází jen k minimální kostní ztrátě. Při operaci se obrousí jak hlavice, tak jamka a následně se zarazí kovové implantáty, které mají trvanlivost do 20 let.

„Když začne o rok později, nic se tím nezíská. Jestli je kyčel po půl roce v pořádku a on říká, že nemá bolesti, proč by neměl hrát? Samozřejmě je tam větší riziko a není to jako hrát se zdravou kyčlí. Ale znáte ho, je to blázen, chce se vrátit zpátky a už ho asi nic nezastaví,“ tvrdí Zahradníček.

Prvním singlovým soupeřem Andyho Murrayho po sedmiměsíční pauze bude na turnaji v Cincinnati Francouz Richard Gasquet.