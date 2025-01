Ani jsem nevěděla, že už tu jsem sama. Nic to nemění, říká poslední Češka na Australian Open Muchová

Tenistka Karolína Muchová prošla jako jediná česká singlistka do druhého kola Australian Open. Nadiu Podoroskou z Argentiny porazila hladce dvakrát 6:1 a její další soupeřkou bude Japonka Naomi Ósaková. „První zápas je vždycky takový nervóznější. Člověk neví, do čeho jde. Jsem ráda, že jsem to ukočírovala a zvládla,“ popisuje pro Radiožurnál Sport Muchová. Rozhovor Melbourne 17:43 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Muchová je poslední Češkou na Australian Open (archivní foto) | Foto: Martin Sidorjak | Zdroj: Profimedia

Zápas jste začala dvěma esy. Jak to pokračovalo, jaký to byl pro vás zápas?

Výsledkově to podle mě vypadá velmi jednoduše, ale měly jsme tam pár gemů, o které jsme se tahaly, kde se to mohlo přehoupnout. Naštěstí se mi vždycky podařilo buď dobře returnovat, nebo si pomoct servisem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Je to jeden z těžších losů, ale s tím se nedá nic dělat.‘ Tenistka Karolína Muchová vyzve ve druhém kole Australian Open Japonku Naomi Ósakovou

Proto se mi to podařilo poměrně rychle uzavřít v obou dvou sadách, za to jsem ráda. Přeci jenom první zápas je vždycky takový nervóznější. Člověk neví, do čeho jde. Jsem ráda, že jsem to ukočírovala a zvládla.

Lucie Hradecká, někdejší špičková tenistka, pro Radiožurnál Sport říkala, že je radost se na vás dívat, že je z vás vidět, jak jste nadšená, že můžete hrát. Je to tak?

To nevím, jestli jsem dnes (v pondělí) vypadala úplně nadšeně.

Je pravda, že to možná říkala ještě před zápasem.

Myslím, že jsem byla trošku nervózní na začátek. Nevím, jestli to ze mě úplně tříštilo, že jsem nadšená. Ale samozřejmě celý půl rok, co mám před sebou, co jsem vynechala minulý rok, tak se na ty turnaje a na ta města těším. Austrálie je skvělá. Asi sám víte, že počasím je to tady trošičku lepší než v Česku a tak dále. Určitě jsem ráda, že tady jsem.

tennis (= Muchova) is so back omg pic.twitter.com/KL4jRp6kzU — Magda (@doublefauIts) January 13, 2025

A máte tady i hezké vzpomínky.

Jo, už je to nějaký pátek, kdy jsem tady hrála semifinále, ale mám tady hezké vzpomínky.

Tentokrát to tady máte i s fanoušky, protože když se vám tehdy povedl ten postup do semifinále, tak to byl zrovna ten covidový rok. Jak na vás ta místní atmosféra působí?

Je tu spoustu lidí, chodí na všechny kurty. Dnes (v pondělí) jsem byla na takovém menším kurtu, kde to bylo rušné ze všech stran, což nebylo úplně příjemné. Ale chodí tady spoustu lidí a podporují, což je milé, hezké. Naposledy, co jsem tu hrála dobře, tak tady moc lidí nebylo, takže to je příjemné.

Teď budou čeští fanoušci chodit všichni na vás, co se týče žen, protože jste v pavouku poslední. Něco podobného jste zažila už v New Yorku, kde jste byla od třetího kola sama, tentokrát už od druhého. Vnímáte to nějak?

Popravdě, vůbec to nevnímám. Ani jsem nevěděla, že už tu jsem sama. Nic to pro mě nemění. Jediné, co to pro mě mění, že se s holkami nebudeme potkávat v šatně a nevyměníme si mezi sebou nějaké vtipné hlášky.

Ale nevnímám to, nás je tolik. Na jednom turnaji je na nás ve druhém kole deset a na jednom jedna nebo dvě. Je to prostě nahoru dolů s tím tenisem.

Jak se teď cítíte s vaším tenisem, jste v pořádku?

Jsem v pořádku. Je začátek sezony, takže se do toho dostávám. Vždycky je na čem pracovat, zlepšovat se. Myslím si, že teď jsou pro mě důležité hlavně ty zápasy a dostat se zase do takového tempa, dobrého rytmu a potom se na to snažit navazovat.

‚Jeden z těžších losů‘

Jak vnímáte los a soupeřky? Teď shodou okolností hrají dvě velká jména. (rozhovor se uskutečnil v době, kdy se ještě dohrával duel Japonky Naomi Ósakové a Francouzsky Caroliny Garciové. Zvítězila Osaková, která vyzve Muchovou ve druhém kole – pozn. red.)?

Určitě se na ten zápas kouknu. Řekla bych, že je to jeden z těžších losů, ale s tím se nedá nic dělat. Beru to, jak to je. Budu se snažit dát do toho ve druhém kole všechno, abych se třeba prokousala ještě dál.

Muchova won the last time she met Osaka in the Second Round of a major.



Who wins this time?#AO2025 pic.twitter.com/cDAsXdF19Z — Tennis Channel (@TennisChannel) January 13, 2025

Pomůže vám United Cup, kde jste potkávala samé dobré hráčky?

Určitě ano, poslední tři zápasy jsem hrála s holkami z top 5. Takhle na začátek sezóny hned do toho vlítnout s top hráčkami – sice to člověka trošku smete, protože jsem takový ten typ, co se do toho potřebuje dostat.

Už jsem věděla, že tam všechny jsou v top formě, kdežto já se do toho vždycky tak trošku dostávám pomaleji. Ale určitě mi to pomohlo a myslím, že z těch proher si toho vždycky vezmu nejvíc a nejvíc se toho naučím. Na začátek sezóny toho bylo hodně, ale jsem za to ráda.

S čím jste zatím nejvíc spokojená?

Jsem ráda, že jsem vůbec hrála na United Cupu. I když jsem tam prohrála, tak jsem odehrála čtyři zápasy plus nějaký mix, takže jsem si mohla zahrát víc zápasů na jednom turnaji, což bylo super. Takže (jsem spokojená) asi s celým turnajem v Sydney.

Jak teď vypadá váš tým, je všechno při starém, nebo jste udělala nějaké změny?

Vzala jsem s sebou akorát fyzioterapeuta, který se mi staral o rehabilitaci zápěstí, ale jinak jsme tady ve stejném složení.