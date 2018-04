Antuka bude naše výhoda, věří Veselý před daviscupovým soubojem proti Izraeli

Léta byli zvyklí bojovat o salátovou mísu s nejlepšími týmy světa, ale teď mají kolem sebe mnohem skromnější kulisy. Čeští tenisté se připravují na první utkání po loňském sestupu z elitní skupiny Davisova poháru a rozdíl v soutěžích poznají i na pravidlech a délce zápasů. Ostrava 12:40 2. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý po příjezdu na Ostravy. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Vlakem jako teď už na daviscupové zápasy cestovali a v Ostravě už se také představili, přesto toho teď zažijí hodně nového. Hala v Porubě, ve které budou trénovat a v pátek a v sobotu na antukovém povrchu hrát, je přece jenom menší, než ta, na kterou jsou zvyklí z Vítkovic.

'Věřím, že nás lidi přijdou podpořit.' Češi v čele s Veselým dorazili do Ostravy, kde je bude čekat Izrael Číst článek

„Máme podporu domácích fanoušků a budeme se o ni opírat. I když to nebude třeba deset patnáct tisíc lidí, tak i ta menší hala nám může pomoct, abychom postoupili dál,“ věří nejzkušenější člen sestavy Lukáš Rosol.

Menší bude hala a kratší bude i program. Na rozdíl od elitní světové skupiny se v bude hrát jen dva dny v pátek a v sobotu a v každém zápase jen na dva vítězné sety.

„Pro nás je to lepší, protože můžeme potom třeba cestovat na turnaje a že nebudeme cestovat až v pondělí a v úterý hned hrát. Takhle máme den navíc. Já jsem pro, klidně ať se to hraje takhle. Pojďme se s tím poprat a o víkendu budeme vědět víc,“ říká Rosol.

„Tohle je zkrácení, na druhou stranu je to nevýhoda v tom, že když ti lepší hráči prohráli první set, tak je čekali třeba ještě další tří sety a měli čas se v tom zápase rozehrát. Teď se hráči musí koncentrovat od prvního gemu, aby to utkání nepodcenili,“ doplňuje Lukáše Rosola kapitán Jaroslav Navrátil.

Nadal je zase světovou jedničkou, Berdych se propadl na 18. místo. Ženám dál vládne Halepová Číst článek

„A velkou změnou je určitě sobotní čtyřhra, kde může nastoupit hráč, který podle losu nastoupí do druhého pátečního utkání. A hned po té čtyřhře hrají jedničky, takže to pro toho hráče může být hodně fyzicky náročné. Ale jsou to mladí kluci, jsou dobře fyzicky připravení a doufám, že to bude v pořádku,“ dodává Navrátil.

Ale zatímco denní program a zápasy budou kratší, jednotlivé hry v duelech mohou být dlouhé vzhledem k antukovému povrchu, který si čeští tenisté jako pořadatelé vybrali.

„Kluci na antuce na rozdíl od Izraelců vyrůstali, mohla by to být naše výhoda,“ myslí si Navrátil. Výhodu ve zvoleném povrchu vidí i česká týmová jednička Jiří Veselý.

„Taky myslím, že to je určitě výhoda. Myslím, že my, co jsme v týmu, hrajeme na antuce všichni rádi. A kurt je připravený dobře, hala je příjemná,“ pochvaluje si podmínky v hale v Ostravě Porubě Jiří Veselý.