Tenistkám začala antuková sezona. Hráčky čeká i zelený povrch, konání Roland Garros je nejisté

„Mně ta zelená nepřišla úplně jiná než ta červená. Možná je trošičku rychlejší, ale ne o moc.“

Se zelenou antukou, typickou pro Ameriku, se Petra Kvitová seznamovala už před lety.

V Charlestonu si zahrála naposledy v roce 2018, a teď se tam vrací díky volné kartě od pořadatelů.

Podobně jako Markéta Vondroušová, která po zranění a odhlášení Bertensové z Nizozemska, posunula mezi nejvýše nasazené hráčky, které mají v prvním kole volný los.

Startovní pole, ve kterém je z Češek ještě Marie Bouzková, je letos velmi silné, a může za to i vhodná destinace.

Tenistky totiž do Spojených států cestovaly teprve nedávno kvůli velkému turnaji v Miami, a mnohé to zřejmě vyhodnotily i tak, že by byla škoda, vyrážet tak daleko jen kvůli jedné akci.

Takže teď budou bojovat na zelené antuce v Charlestonu nebo na klasické v kolumbijské Bogotě, kde si jediná Češka v pavouku Tereza Martincová zahraje poprvé jako hráčka elitní stovky.

Roland Garros

Ty největší turnaje budou od dubna do června v Evropě, ale je otázkou, jak je ovlivní koronavirová pandemie. Třeba grandslamové Roland Garros, vrchol antukové části sezóny, pořadatelé loni ze zdravotních důvodů přeložili na přelom září a října, a původní květnový a červnový termín je ohrožený i letos.

Francie vstoupila do nové měsíční uzávěry a už třeba přesunula slavný cyklistický závod Paris-Roubaix z dubna na říjen.

Evropská část antukové sezóny na elitním ženském okruhu by měla začít za dva týdny ve Stuttgartu, kam plánovala vyrazit i nejlepší česká singlistka žebříčku Karolína Plíšková.

„Určitě bych chtěla jet třeba Stuttgart, který mám ráda. Pokud to zdraví dovolí, tak bych chtěla jet všechno,“ říkala s úsměvem.

I když už dlouho dopředu počítala s možností, že bude občas šetřit zápěstí, se kterým měla i loni právě po velkém množství tréninků a zápasů na antuce potíže: „Antuka vždycky všechno zhorší, protože je těžká a náročná.“

Podobně opatrná může být při sestavování programu v této části roku zřejmě i Petra Kvitová, která se loni s výjimkou úspěšného Roland Garros antukovému povrchu preventivně vyhýbala. I o tom ještě na Radiožurnálu tento týden uslyšíte.