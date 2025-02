Sabalenková nevěří systému vyšetřování dopingu v tenise. ‚Jak bych mohla?‘ reaguje na kauzu Sinner

„Mám z toho systému strach. Nevím, jak bych mu mohla věřit,“ řekla Běloruska Sabalenková v reakci na dohodu mezi lídrem mužského žebříčku Sinnerem a Světovou antidopingovou agenturou (WADA).

Ta hvězdnému Italovi v sobotu pozastavila za dopingový nález na anabolický steroid z loňského března činnost na tři měsíce.

Původně WADA požadovala distanc na jeden až dva roky. Sinner se s agenturou však dohodl na tříměsíčním trestu do 4. května. Nepřijde tak o žádný grandslam. Řada hráčů označila distanc za podivný. Sabalenková či Pegulaová v pondělí vyjádřily obavy o celý proces.

„Nevěřím, že by mu teď někdo z hráčů důvěřoval. Nula. Mám obavy o celý tenis,“ řekla. „Ten systém je úplně rozbitý. Mají tolik moci zničit někomu kariéru. Je potřeba s tím něco udělat, protože je to velmi nespravedlivé,“ dodala Pegulaová.

Sabalenková přiznala, že začíná být mnohem opatrnější. „Dřív mi například bylo jedno, když jsem nechala na stole sklenici vody a šla v restauraci na záchod. Teď už bych se ze stejné sklenice nenapila. Všechno si teď více uvědomujete,“ dodala.

Třiadvacetiletý Sinner měl dopingový nález loni v březnu v Indian Wells, ale neměl ani předběžně zastavenou činnost. Uspěl totiž s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Případ pak vyšel najevo až na konci srpna.

U Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) uspěl Sinner s argumentem, že nechtěl podvádět a ke zlepšení výkonnosti si nijak nepomohl.

Původně přišel jen o body a prémie z Indian Wells. Po odvolání WADA měl jeho případ projednávat arbitrážní soud CAS, po dohodě k tomu však nakonec nedojde.

Světová dvojka Šwiateková měla pozitivní test na trimetazidin a v listopadu přijala měsíční distanc. U ITIA i WADA byla úspěšná s vysvětlením, že zakázanou látku užila neúmyslně. Do těla se jí měla dostat z kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům se spánkem.

Aryna Sabalenka says she’s become scared of the anti-doping system, ‘Things get to your head that like if someone used a cream on you & you test positive, they’re not going to believe you’



“You just start to be more careful. For example, before I wouldn’t care to leave my glass… pic.twitter.com/3GGCspsyqv