Dohra finále US Open. Běloruska Sabalenková v šatně pohodila tašku i trofej a rozbila raketu

Devatenáctiletá americká hráčka Gauffová vyhrála US Open a oslavila svůj první grandslamový titul v kariéře.

Gauffová udělala proti Sabalenkové jen 19 nevynucených chyb. O šest let starší Běloruska, která se v pondělí stala novou světovou jedničkou, jich měla 46. Rodačka z Minsku nevyužila možnost získat druhý grandslamový titul v sezoně a kariéře.

„Chci Coco pogratulovat. Hrála neuvěřitelně a s celým týmem si tenhle titul zaslouží. Jsem si jistá, že získá ještě spoustu dalších trofejí. Věřím, že spolu sehrajeme ještě mnoho finálových zápasů. Snad jen s jiným výsledkem,“ uvedla po zápase s úsměvem Sabalenková.

Na sociálních sítích se později objevily záběry ze šatny, kde běloruská tenistka neskrývá zklamání z prohry, pohodí tašku s trofejí na zem a následně rozbije raketu a hodí ji do koše.

Video sdílela na sociálních sítích například i matka slavného britského tenisty Andyho Murrayho, která ho okomentovala slovy, že by podobné záběry neměly být veřejné.

Tyto záběry by nikdy neměly být veřejné. Je to soukromá věc, která se stala v prázdné šatně poté, co prohrála finále Grand Slamu, napsala Judy Murrayová na sociální síti X (dříve Twitter).

Sabalenková se k prohře vyjádřila na tiskové konferenci a následně pak fanouškům na sociálních sítích vzkázala, že tenis je tvrdý sport a že občas se prostě musíte naučit, jak být lepší.

Tennis is a tough sport. Sometimes vou just have to learn to become better! Happy to have great people around me, Thank you my team for being there with me! New York is definitely one of my favorite places and you guys are amazing even though did not support me much today!