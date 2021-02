Přišel nás i povzbuzovat, vzpomínají české tenistky na Karaceva. Teď mu fandí na Australian Open

Do letošního Australian Open ho znali fanoušci jen z menších turnajů, ale teď v Melbourne se všechno mění. Sedmadvacetiletý Rus Aslan Karacev při své premiéře v hlavní soutěži grandslamu prošel až do semifinále a v Melbourne mu drželi palce i úspěšné české deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Melbourne 16:16 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aslan Karacev | Zdroj: Reuters

„Já jedla snídani, on šel kolem a zaťukal na mě přes to průhledné sklo. To bylo, když to bylo ještě povolené,“ prozradila Radiožurnálu a také své spoluhráčce Barboře Krejčíkové Kateřina Siniaková.

Obě české tenistky jsou teď při zdejším koronavirovém lockdownu zavřené na hotelu nebo v apartmánu, a na kurtu všechno probrat nestihnou.

A tak si krátce po svém postupu do semifinále deblistek povídají a do toho sledují obrazovku v místnosti, kde rozhovor natáčíme.

„Restaurace mají úplně zavřeno. My jsme zase na apartmánu, takže já snídám v posteli,“ dělí se o nevšední zážitky české hráčky.

Znají se z extraligy

V souboji Aslana Karaceva s Bulharem Grigorem Dimitrovem fandí senzačnímu příběhu letošního Australian Open a v případě Barbory Krejčíkové také někdejšímu spoluhráči z domácí extraligy.

„Já jsme ho poznala, když jsem hrála za Přerov na extralize. Byl takový, no prostě týmový hráč. Přišel nás i povzbuzovat,“ přeje Barbora Krejčíková výhru bývalému spoluhráči, ale s Kateřinou Siniakovou také litují zraněného Dimitrova, který po třetí sadě odchází s bolavými zády do šatny.

Aslan Karacev nakonec porazil zraněného soupeře, vzhledem k okolnostem se tentokrát radoval tiše, ale takového si ho pamatuje i Krejčíková.

„Hrozně příjemnej, ale zároveň byl jakoby stydlivej. Působí tak, ale jinak je to super kluk,“ charakterizuje ho Krejčíková.

Také Aslan Karacev si na zápasy v české extralize pamatuje, vracíme se ve vzpomínkách pár let zpátky, do doby, kdyby ho zřejmě nenapadlo, že bude jednou bojovat o postup do finále grandslamového turnaje, a ještě k tomu při své premiéře na velkém turnaji.

„Já jsem sledovala loni jeho zápasy, protože to bylo v Česku, a v určitých mezích pro mě byl motivací. Když vidím lidi kolem mě, hrají dobře a pozoruji tu jejich cestu, tak je to pro mě inspirace.“ přiznává Barbora Krejčíková.

V dalším kole v Melbourne vyzve Karacev nejvýše nasazeného obhájce titulu Novaka Djokoviče, který si poradil 6:7, 6:2, 6:4 a 7:6 s Alexanderem Zverevem z Německa.