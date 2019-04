Tomáš Berdych není českou tenisovou jedničkou, na konci elitní stovky ho předstihl Veselý

Jiří Veselý se na turnaji v Marrákeši dostal do čtvrtfinále, do kterého kvůli puchýři nenastoupil a uvolnil cestu Španělu Andujarovi. Přesto mu body z Maroka pomohly zpět do elitní stovky světového žebříčku, konkrétně na 95. místo.

Na pozici české jedničky vystřídal Tomáše Berdycha, který hrál naposledy v březnu, od té doby znovu laboruje se zády, se kterými má dlouhodobé problémy. „Nejsou stoprocentní a musím být opatrný na svá rozhodnutí. Potřebuji čas na zotavení, abych byl zase silný,“ napsal skoro před měsícem na twitteru.

33letý rodák z Valašského Meziříčí přišel o post české jedničky poprvé od dubna 2010, kdy předskočil Radka Štěpánka, ale místo žebříčkového umístění aktuálně preferuje velké turnaje. Ve své kariéře totiž zatím nezískal grandslamový titul. Plusové body oproti loňské sezoně navíc může získat v nadcházející antukových turnajích.

V první dvacítce světového mužského žebříčku žádné změny neproběhly – s 11 tisíci body vede Novak Djoković s velkým náskokem před Rafaelem Nadalem, třetí je Němec Alexander Zverev.

Mezi ženami pokračuje mimořádně vyrovnaný rok, kdy každý turnaj vyhrává jiná tenistka. 17letá Amanda Anisimová se díky triumfu v Bogotě posunula o 22 míst na hranu světové padesátky.

Dál vede Naomi Ósakaová před Rumunkou Simonou Halepovou a českých dvojblokem Petra Kvitová, Karolína Plíšková.

Další Češky jsou v páté desítce žebříčku. 41. je Kateřina Siniaková, 47. čerstvá fedcupová jednička Markéta Vondroušová následovaná Barborou Strýcovou. Kristýna Plíšková se posunula na 87. místo.

ATP dvouhra (muži) | 16. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Novak Djoković Srbsko 18 11070 2. Rafael Nadal Španělsko 16 8725 3. Alexander Zverev Německo 21 6040 4. Roger Federer Švýcarsko 17 5590 5. Dominic Thiem Rakousko 24 4765 6. Kei Nišikori Japonsko 23 4200 7. Kevin Anderson Jihoafrická republika 18 4115 8. Stefanos Tsitsipas Řecko 28 3240 9. Juan Martín Del Potro Argentina 14 3225 10. John Isner USA 22 3085

ATP čtyřhra (muži) | 16. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Mike Bryan USA 24 9920 2. Jack Sock USA 16 6675 3. Nicolas Mahut Francie 17 6200 4. Lukasz Kubot Polsko 25 6070 5. Pierre-Hugues Herbert Francie 12 5950 6. Marcelo Melo Brazílie 24 5800 7. Nikola Mektič Chorvatsko 27 5280 8. Jamie Murray Velká Británie 24 5265 9. Bruno Soares Brazílie 23 5230 10. Mate Pavič Chorvatsko 27 5170

Češi v žebříčku ATP (muži) | 16. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 95. Jiří Veselý 24 624 98. Tomáš Berdych 17 605 133. Lukáš Rosol 29 426 213. Adam Pavlásek 17 237 219. Zdeněk Kolář 34 226 325. Václav Šafránek 20 86 377. Jan Šátral 8 43 464. Michael Vrbensky 2 15 530. Pavel Nejedlý 5 8 542. Patrik Rikl 6 7

WTA dvouhra (ženy) | 16. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Naomi Ósakaová Japonsko 18 5967 2. Simona Halepová Rumunsko 17 5782 3. Petra Kvitová Česká rep. 21 5645 4. Karolína Plíšková Česká rep. 22 5580 5. Angelique Kerberová Německo 20 5220 6. Elina Svitolinová Ukrajina 19 5020 7. Kiki Bertensová Nizozemsko 26 4640 8. Sloane Stephensová USA 22 4386 9. Ashleigh Bartyová Austrálie 19 4275 10. Aryna Sabalenková Bělorusko 26 3520

WTA čtyřhra (ženy) | 16. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 8160 2. Barbora Krejčíková Česká rep. 16 7680 3. Tímea Babosová Maďarsko 18 6865 3. Kristina Mladenovicová Francie 18 6865 5. Barbora Strýcová Česká rep. 21 6785 6. Elise Mertensová Belgie 14 5745 7. Demi Schuursová Nizozemsko 23 5650 8. Andrea Sestini Hlaváčková Česká rep. 16 5535 9. Ashleigh Bartyová Austrálie 11 5187 10. Jekatěrina Makarovová Rusko 12 4910

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 16. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 3. Petra Kvitová 21 5645 4. Karolína Plíšková 22 5580 41. Kateřina Siniaková 24 1237 47. Markéta Vondroušová 16 1167 48. Barbora Strýcová 23 1166 87. Kristýna Plíšková 27 698 106. Karolína Muchová 15 604 115. Marie Bouzková 29 534 123. Tereza Smitková 25 485 133. Lucie Šafářová 8 451