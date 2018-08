Nebyl to tak svižný comeback jako v případě jeho velkého tenisového konkurenta Rogera Federera, ale také Novak Djoković se znovu raduje z velkých trofejí. Před několika týdny vyhrál Wimbledon a teď v Cincinnati zase jako první hráč historie ovládl všech devět turnajů série Masters. Cincinnati 23:20 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srbský tenista Novak Djokovič a jeho radost z vítězství | Zdroj: Reuters

Tenisovou historii Novak Djokovič znovu trochu pozměnil v duelu s mužem, který na kurtech rekordů překonal nejvíc. Rogera Federera porazil Srb ve dvou setech a po více než pěti letech přidal k titulům z Masters ten poslední, devátý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Djoković už zase válí, v Cincinnati jako první hráč historie ovládl všechny turnaje série Masters

„Do finále jsem tady nastoupil pošesté a konečně se mi podařilo vyhrát. Navíc nad Rogerem Federerem, který je nejdominantnějším hráčem v historii tohoto turnaje. Všechno se sešlo parádně. Byl to ale těžký den. Věděl jsem, že jsem tady s Rogerem vždycky prohrál a snažil jsem, i když ne zrovna úspěšně, zahnat myšlenky na to, čeho můžu dosáhnout. Je to jeden z největších úspěchů mé kariéry,“ usmíval se Djoković.

A z čerstvého úspěchu se bývalý první tenista světového žebříčku těší v sezoně, na jejímž začátku cítil na kurtech spíš bolest než radost. Operovaný loket, kvůli kterému si dal loni půlroční pauzu, už ale drží a opřít se Djokovič může už i o výsledky. O rok dřív si podobně úspěšný návrat užíval i Federer a Švýcar tuší, že jeho velký soupeř je zpět v plné síle.

Petra Kvitová šplhá tenisovým žebříčkem, je nejvýš od října 2015 Číst článek

„Vypadá, jako by žádnou pauzu neměl. Gratuluju mu, psal historii. Je těžké vyhrát i jeden turnaj Masters a on to dokázal na všech. Novak si teď věří. Vyhrál přece Wimbledon a hraje teď mnohem lépe. Navíc se podle mě může ještě zlepšit,“ řekl Federer.

Sám Djokovič přitom dříve přiznal, že spíš než na zlepšování myslel na to, aby jeho výkony nenabraly opačný směr.

„Poslední tenisové roky pro mě nebyly zrovna lehké, dlouho jsem nehrál, podstoupil jsem operaci. Nevěděl jsem, co mě čeká, a měl jsem hodně pochybností. Doopravdy jsem nevěděl, jestli po návratu budu mít na ty největší zápasy,“ řekl Djoković.

V Cincinnati Novak Djokovič potvrdil, že na velké zápasy má. A na US Open se příští týden pokusí načít osmou desítku kariérních titulů.

ATP dvouhra (muži) | 34. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Rafael Nadal Španělsko 14 10040 2. Roger Federer Švýcarsko 17 7080 3. Juan Martín Del Potro Argentina 20 5500 4. Alexander Zverev Německo 22 4845 5. Kevin Anderson Jihoafrická republika 20 4615 6. Novak Djoković Srbsko 17 4445 7. Marin Čilić Chorvatsko 19 4445 8. Grigor Dimitrov Bulharsko 21 3790 9. Dominic Thiem Rakousko 26 3485 10. David Goffin Belgie 24 3435