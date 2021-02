Vondroušová pomstila Kvitovou a na Australian Open si poprvé v kariéře zahraje osmifinále

Vondroušová v duelu s Cirsteaovou, která ve 2. kole vyřadila devátou nasazenou Petru Kvitovou, získala v prvním setu od stavu 1:2 pět her v řadě. Ve druhé sadě vedla 3:1, ale soupeřka srovnala na 4:4.

V dlouhé deváté hře vzala Rumunce počtvrté v utkání servis, při svém podáni pak odvrátila se štěstím brejkbol, při kterém Cirsteaová napálila míč na síti do autu, a zápas po hodině a 25 minutách ukončila.

„Konec druhého setu byl fakt extrém. Od stavu 4:4 jsme hrály dva hodně dlouhé gamy, byly tam dobré výměny, ona do toho dost šla. Nějak jsem to vyběhávala, ale na mečbol jsem si řekla, že do toho musím jít, že už se mi tu nechce dál běhat. Po konci se mi hrozně ulevilo,“ popsala Vondroušová Radiožurnálu.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 vylepšila své maximum na Australian Open. Dosud na úvodním grandslamu sezony došla nejdále do druhého kola.

„Dneska už to bylo dobré, hrály jsme dobrý tenis. Už vím, jaké je to na grandslamu postoupit daleko, takže jsem i víc v klidu,“ podotkla Vondroušová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (19-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:4, Sabalenková (7-Běl.) - Liová (USA) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Fichmanová, Olmosová (Kan./Mex) - Hradecká, Kristýna Plíšková (ČR) 7:5, 6:3.