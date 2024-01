S parťákem si sedíme. Ještě nejsme uspokojení, říká Macháč po senzačním postupu do semifinále čtyřhry

Tenista Tomáš Macháč hraje čtyřhru na turnajích spíš jen svátečně jako doplněk, ale na Australian Open už je senzačně v semifinále. Se svým dlouholetým známým Čang Č'-čenem, se kterým semimochodem znají i třeba z Prahy, zdolává jeden silný pár za druhým. Naposledy Adama Pavláska s Uruguaycem Arielem Beharem hladce 6:3 a 6:1. S Tomášem Macháčem si o nečekaném úspěchu povídal reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. Melbourne 10:54 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč se svým čínským spoluhráčem Čang Č'-čenem | Foto: Hu Jingchen / Xinhua News | Zdroj: Profimedia

Obrovská gratulace k postupu do semifinále. Jak vám to zní, že jste v semifinále deblu, když na turnajích čtyřhru tolik nehrajete?

Je to takové zvláštní, ale myslím, že si to zasloužíme, protože od začátku turnaje předvádíme skvělou čtyřhru. Hrajeme výborně a určitě tam nejsme omylem, ale je to takový zvláštní pocit, že jsme se dostali do druhého týdne.

Čím si vysvětlujete, že vám to tak funguje? Ne vždycky to vyjde, když hledáte parťáka z jiné země.

Je to náročně. Čtyřhra je hodně o tom, jak se to parťákům sejde. Jeden může hrát výborně a druhému to může nesednout. Jsme na to dva, jsme tým. Já mám výborného parťáka. Od začátku, co se známe, se snažíme si vyjít vstříc a jsme kamarádi. Vždycky z něj jde dobrá energie, takže v tom mi sedí. Určitě ještě nejsme uspokojení a budeme makat dál.

Sedl vám úterní zápas specifický tím, že jste hrál proti krajanovi, což je dnes velmi vzácné. Co jste si říkali s Adamem Pavláskem?

Brali jsme to sportovně. Určitě nás to nijak zvlášť neovlivnilo. Je dobře, že jsme hráli proti sobě, protože byla jistota, že jeden z nás bude v semifinále.

Na druhou stranu je to škoda, protože debla často nehraju. Ale přeju Adamovi hodně štěstí. Hráli tady skvělého debla proti dobrým párům. Doufejme, že Adam bude v těch výsledkách pokračovat a bude ještě lepší.

Říkal vám něco daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil? Vždycky hodně řešil, abychom měli ještě jednoho deblistu.

Zatím nikdo nepsal. Ale jsem rád, že jsme ukázali, že tam jsou ještě nějaké varianty.

Nezaznamenal jste na to žádný pořádný ohlas?

Alo jo, třeba z rodinné strany. Jsem za úspěch moc rád. Samozřejmě bych byl radši, kdybych se dostal do semifinále v singlu, ale počítá se cokoliv. Do každého zápasu čtyřhry jsem šel s tím, že chci vyhrát a dělal jsem pro to úplně všechno. Myslím, že jsem se ve čtyřhře hodně zlepšil a taky mi sedl parťák.

V čem myslíte, že jste se zlepšil?

Určitě jsem se zlepšil na síti. Hlavně pohybově, protože pohyb na síti v singlu a deblu je úplně jiný.

Přínos pro dvouhru

Jak to může pomoct do singlové kariéry?

Zlepším se i na servisu a na returnu. Servis se musí hrát víc z těla a na returnu ve čtyřhře musí být člověk agresivnější. V singlu je normální dlouhý return na střed. Ve čtyřhře je to nahrávka.

Budete díky odměnám moct do sebe víc investovat?

Snažil jsem se teď do sebe investovat docela dost. Jak jsem se zlepšil na konci roku, tak ta příprava byla super. Snažím se na sobě pracovat každý den a jsem rád, že to přináší ovoce. Doufejme, že to takhle půjde dál.

Máte určitě miliony nových fanoušků. Zaznamenal jste nějaké čínské zprávy?

Se Čang Č'-čenem jsme po zápase potkali čínské média a ti mi řekli: „China loves you,“ že mě Čína miluje. Za to jsem rád.

Rady od Siniakové

Vaše zápasy sleduje i přítelkyně Kateřina Siniaková. Máte mezi sebou nějaké hecování? Protože ona má těch deblových úspěchů hodně.

To ne. Jsem rád, že spolu tady můžeme trávit tolik času. Zítra chci jít na její zápas. Podporujeme se a radí mi. Vím, že to jsou správné rady, protože ona má těch deblových úspěchů opravdu hodně. V tomhle směru je to super.

Je turnaj jiný, když jste na něm jako deblista a ne jako singlista?

Je to jiné, protože to zažívám poprvé. Na challengerech se mi to nestávalo. Příprava je úplně stejná, ale jsem teď uvolněnější. Kdybych tu byl třeba ve čtvrtfinále debla, tak budu víc nervózní.

Zažíváte poprvé druhý týden na grandslamu. Může vám i tohle pomoct, když se dostanete na velké kurty?

Přesně tak, i v tomhle je to nová zkušenost. V šatnách je míň lidí, takže ten turnaj cítím úplně jinak. Potkávám úplně ty nejlepší z nejlepších. V tomhle směru je to fakt pěkné.