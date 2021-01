Tenisté jsou v polovině karantény před Australian Open. Trénují jen ve dvojicích, deblisté mají smůlu

Tenisté v Melbourne mají za sebou týden z povinné čtrnáctidenní karantény před turnaji v Austrálii. Ti, kteří měli smůlu na lety s pozitivně testovanými pasažéry na koronavirus, jsou i dál v přísné izolaci bez možnosti vycházení z hotelového pokoje. Přísná opatření ale musí dodržovat i ti, kteří na trénink na pět hodin denně smějí. Melbourne 12:07 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna Plíšková (vlevo) a Lucie Hradecká na turnaji WTA v Praze | Zdroj: Profimedia

Možná si ještě pamatujete, jak Lucie Hradecká a Kristýna Plíšková ovládly loni v létě turnaj elitního okruhu WTA v pražské Stromovce. Tyto dvě tenistky se spojily pro soutěž deblistek i teď v Austrálii a zahrají si spolu grandslam i předchozí přípravný turnaj v Melbourne.

Ale potkají se až před zápasy, teď to ještě nejde. Hráčky trénují jen po dvou, podle toho, na kterém hotelu jsou v karanténě. Mají přidělenou stálou tréninkovou partnerku a takto to zřejmě zůstane až do konce turnaje.

„Vidíme se pouze s týmem naší parťačky, kterou je Španělka Lara Arruabarrenová. Tohle mělo trvat týden a na další týden už to mělo být optimističtější, že by žádný virus mezi lidmi v karanténě být už neměl. Nicméně po pěti dnech se objevily dva pozitivní testy, takže to vypadá tak, že to zůstane celé dva týdny ve dvojicích,“ řekl Radiožurnálu trenér Lucie Hradecké Jiří Fencl.

„Samozřejmě nejvíc skuhrají deblisti, kteří takhle nemůžou hrát tréninkové čtyřhry,“ vysvětlil Fencl a připomněl, že stále je to komfortní situace ve srovnání s tím, jak jsou na tom někteří jiní tenisté.

„Je to nešťastné pro ty, kteří jsou zavření na hotelu, protože byli s někým pozitivním na palubě letadla. Trochu to férovost turnaje asi rozhodí,“ dodal.

To se týká sedmi desítek tenistů včetně čtyř českých reprezentantů. Zatím poslední potvrzené případy dvou pozitivně testovaných tenistů byly právě z této skupiny hráčů, kteří byli už od příletu v té nejpřísnější izolaci.