Byl to perfektní zápas, získala jsem herní jistotu, říká Plíšková po vítězném osmifinále Australian Open

Tenistka Karolína Plíšková je stále ve hře o grandslamovou trofej. Na Australian Open vyhrála i své čtvrté osmifinále ve své kariéře a Číňanku Čang Šuai porazila 6:0 a 6:4. O semifinále se utká s Magdalenou Linetteovou. Melbourne 10:44 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková je počtvrté ve čtvrtfinále Australian Open | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Potvrdilo se, že v Melbourne osmifinále opravdu neprohráváte. Máte v nich bilanci 4-0. Jak jste se v zápase cítila?

Děkuji, že jste mi to připomněl. Zrovna jsem na to dneska myslela, takže jsem byla víc v klidu oproti třetímu kolu. Mám tu za sebou už pár zápasů, takže sebedůvěra a herní jistota je větší. Myslím, že jsem odehrála perfektní zápas, hlavně v prvním setu jsem dala spoustu vítězných míčů a udělala málo chyb. Takže jsem spokojená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Karolínou Plíškovou po postupu do čtvrtfinále Australian Open

Hodně lidí říká, že vás dlouho nevidělo takto v klidu. Máte z toho podobný dojem?

To nemám. Samozřejmě se na kurtu cítím dobře, ale nervy a myšlenky tam jsou a vždycky budou. Odehrává se to uvnitř, takže to není vidět. Tenisově se ale cítím dobře, takže je snazší udržet nervy na uzdě.

Cítíte to tak, že vaše zkušenosti můžou být výhoda?

Zkušenosti jsou jedna věc, ale každý zápas je jiný. Jsou tu holky, které tu nikdy nehrály, a u nich mi přijde, že zase nemají co ztratit a dokážou zahrát taky dobré zápasy.

Nemyslím si, že by zkušenosti hrály tak velkou roli, ale samozřejmě se je budu snažit prodat. Čtvrtfinále jsem hrála hodněkrát, takže to pro mě není novinka. Zápas to ale bude těžký jako každý jiný.

Řadu čtvrtfinálových grandslamových zápasů jste dokázala vyhrát, naposledy předloni ve Wimbledonu, kde jste došla až do finále. Dá se nějak porovnat tehdejší úroveň vaší hry s tou současnou?

Myslím si, že je to podobné, i když každý turnaj je jiný. Tehdy jsem hrála s Viktorií Golubicovou, což pro mě bylo super, protože mi neměla moc čím ublížit.

Linetteová teď může být těžká, protože mi přijde zakouslá a na tomhle turnaji hraje výborně. Byla dobrá, už když jsem s ní hrála na US Open. Mám ale taky svoje zbraně.