Krejčíková hladce postoupila do třetího kola Australian Open. Wang Si-jü porazila 6:2 a 6:3

Vítězka loňského Roland Garros Krejčíková po hladkém postupu přes zkušenou Andreu Petkovicovou tentokrát narazila na dvacetiletou vytáhlou Číňanku ze druhé stovky světového žebříčku, která se do hlavní soutěže dostala na divokou kartu.

‚Vše je tak, jak má být.‘ Krejčíková hodnotí úvodní duel na Australian Open, hektický program zvládá Číst článek

„Bylo to opravdu těžké. Je to hráčka, která je na vzestupu. Je to levačka, je velmi nebezpečná, dobře podává. Jsem opravdu šťastná, jak jsem dnes hrála, a těším se, že budu hrát další zápas,“ řekla česká jednička v rozhovoru na kurtu.

V utkání si sice třikrát prohrála podání, ale sedmkrát byla úspěšná na příjmu. To jí zajistilo pohodlné vítězství a v dalším kole duel s někdejší grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

„Těším se, že budu hrát další zápas. Miluji to tady, v Austrálii, je to moje oblíbená destinace. Těším se, že se s ní utkám. Uvidím, na jaké úrovni jsem,“ poznamenala Češka k duelu s turnajovou šestadvacítkou.

Na Australian Open ve středu skončila premiéra v hlavní soutěži Australian Open pro Terezu Martincovou, jež prohrála 2:6 a 6:7 s Italkou Camilou Giorgiovou.