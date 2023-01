‚Oba jsme se dotlačili k nejlepšímu výkonu.‘ Lehečka v zápase s Norriem vydřel své první velké osmifinále

Gratuluji k postupu, jste jedenáctým českým singlistou, který se v open éře dostal do osmifinále. Jaké jsou vaše pocity?

Děkuji, moc si to užívám. Možná mi pořád ještě nedochází, co to pro mě a moji kariéru znamená. Ale to je možná zatím dobře a můžu se soustředit na další kolo. Cítím se dobře i po fyzické stránce, i když teď budu mít samozřejmě nějaké regenerační procesy. Jsem moc rád, že jsem to zvládl, pět setů se nikdy nevyhrává snadno.

Zápas byl hodně intenzivní a měl spoustu krásných výměn. Co si z něj budete nejvíce pamatovat?

Asi se nedá říct jedna specifická výměna, ale tenis byl opravdu na vysoké úrovni. Myslím, že plno důležitých stavů jsme odehráli velice dobře. Ať už to bylo v pátém setu, kdy jsem mu utekl o jeden brejk, nebo to, jakým způsobem si ho on vzal zpátky.

Doopravdy jsme oba sami sebe dotlačili k tomu nejlepšímu možnému výkonu. A já jsem se jen utvrdil v tom, že když hraju dobře, je jedno, kdo tam stojí. Vždycky mám šanci.

Po nešťastném prvním setu a ztraceném tie-breaku jste se zvednul a doservírovával jste dobře rozehrané sady. Jak si myslíte, že vás tento zápas mentálně posunul, když jste se do něj takto vrátil?

Určitě mě posunul strašně moc. Pamatuji si, že když se mi dřív něco takového nevyvedlo, bylo to na mně třeba ještě dva až tři gamy znát. Teď jsem se z toho rychle oklepal a ihned prolomil Cameronův servis, i když je třeba zmínit, že to byl jeden z jeho nejhorších gamů za celý zápas. Pak jsem byl schopný si ten set doservírovat, byla to vzpruha a naděje, že zápas nekončí po prvním setu. Hraje se na „best of five“, není co řešit.

Nechci vám brát emoce z dohraného zápasu, ale v osmifinále vás čeká Félix Auger-Aliassime. Váš deblový parťák Alex Molčan s ním hrál hodně nadějný zápas, proberete to spolu?

Určitě, zítra spolu máme s Alexem trénink, rozhodně se s ním o tom pobavím. S Augerem-Aliassimem jsem jednou trénoval, trochu o sobě víme. Myslím, že to bude dobrý zápas, hrajeme docela podobnou hru. Moc se na to těším.