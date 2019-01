Na Australian Open jde i o pozici ženské světové jedničky. Ve hře jsou i Kvitová s Plíškovou

Na Australian Open se kromě trofejí vede boj i o pozici ženské světové jedničky. Po konci Simony Halepové v Melbourne ve čtvrtém kole můžou její místo zaujmout Petra Kvitová, Karolína Plíšková nebo Naomi Ósakaová z Japonska. Melbourne, Praha 16:15 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková, Naomi Ósakaová, Petra Kvitová. Jedna z nich bude po Autralian Open světovou jedničkou | Zdroj: koláž iRozhlas.cz/Reuters

Větší šanci z českých hráček má Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská šampionka byla v posledním vydání žebříčku WTA na šestém místě. Pokud chce místo světové jedničky, musí na Australian Open dojít dál než Ósakaová.

Semifinále na Australian Open Oba semifinálové zápasy českých tenistek můžete sledovat online. Petra Kvitová bude hrát proti Danielle Collinsové a po ní nastoupí na kurt Karolína Plíšková proti Naomi Ósakové.

Česká tenistka ale na to podle vlastních slov nemyslí. „Moc se na žebříček nedívám. Vlastně je to vůbec poprvé, co o tom slyším. Abych byla upřímná, moc mě to nezajímá. Příští zápas budu hrát proti Danielle (Danielle Collinsová, pozn. red.) v semifinále. To je to, co mě teď zajímá,“ přiznala na úterní tiskové konferenci Kvitová.

Kvitová vyhrála v první půlce sezony turnaje v Dauhá, Madridu a v pražské Stromovce, takže obhajuje velké množství bodů. Její česká konkurentka Plíšková tak úspěšná nebyla, když ovládla jen antukový podnik ve Stuttgartu.

Neuvěřitelný obrat: Plíšková porazila Serenu Williamsovou, míří do semifinále Australian Open Číst článek

Potřeba vyhrát

Karolína Plíšková, která si už jednou pozici nejlepší hráčky vyzkoušela, potřebuje k posunu na první místo WTA žebříčku celý turnaj vyhrát. Nejblíže ke grandslamovému vítězství měla současná světová osmička na US Open v roce 2016. Ani ona ale žebříčkové umístění neřeší.

„Nechám to na nich, protože ony ještě jedničkami nebyly, takže o to budou usilovat víc než já. Já usiluju o titul a udělám všechno pro to, aby se to povedlo,“ řekla po svém čtvrtfinálovém zápase Radiožurnálu.

Naomi Ósakaová má ze všech tří tenistek k titulu jedničky nejblíže. Patří ji totiž čtvrté místo žebříčku, a pokud ani jedna z českých tenistek nepostoupí do finále, má místo jedničky jisté bez ohledu na výsledek finálového zápasu.

WTA dvouhra (ženy) | 3. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 16 6642 2. Angelique Kerberová Německo 19 5505 3. Caroline Wozniacká Dánsko 19 5436 4. Naomi Ósakaová Japonsko 20 5270 5. Sloane Stephensová USA 21 5077 6. Petra Kvitová Česká rep. 22 5000 7. Elina Svitolinová Ukrajina 19 4940 8. Karolína Plíšková Česká rep. 23 4750 9. Kiki Bertensová Nizozemsko 25 4490 10. Darja Kasatkinová Rusko 25 3415