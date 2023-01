Na soupeřku mě připravovala sestra. Probíráme všechno, říká Plíšková po výhře ve 3. kole v Melbourne

Český tenis bude mít v osmifinále dvouher na Australian Open čtyři zástupce. Jiřího Lehečku mezi muži, Barboru Krejčíkovou, Lindu Fruhvirtovou a Karolínu Plíškovou mezi ženami. Karolína Plíšková zatím v Melbourne neztratila ani set, tentokrát porazila Rusku Varvaru Gračjovovou 6:4 a 6:2, Melbourne 8:32 21. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková po postupu do osmifinále Australian Open | Foto: AARON FAVILA | Zdroj: ČTK / AP

Gratuluji ke 25. výhře tady v Austrálii, kterou jste se dostala do osmifinále. Jak jste si užila zápas na centrálním dvorci?

Před zápasem byly lehčí nervíčky, ale při zápase už to tolik vidět nebylo. Jak zápas začal, tak ze mě nervozita spadla a myslím, že jsem odehrála super utkání. Servis byl výborný a i odzadu jsem se cítila dobře, takže jsem spokojená.

Jaké to je, potkávat na kurtu pořád nové mladé hráčky? Ony mají výhodu, protože vás znají z televize. Ptala jste se sestry Kristýny, která s Gračjovovou dvakrát předloni hrála?

Ptala jsem se. My probíráme všechno, takže i o tomhle jsme mluvily. Ségra s ní jednou vyhrála a jednou prohrála, takže mě připravovala na těžší zápas. Soupeřka je taková zeď. Moc nekazí, ale věděla jsem, že když budu hrát dobře, tak by neměl být problém.

Ale samozřejmě jsem se sama koukala na nějaká videa, abychom měla i vlastní pocit a názor, jak na ní hrát. Přišlo mi, že ty první kola hrála dobře. Dneska držela krok a neodehrála podle mě vůbec špatný zápas.

Jak se vám bude hrát proti Čang Šuaj, která je na tom v žebříčku lépe než vy?

Poslední dobou jsem hrála spoustu zápasů proti výš postaveným soupeřkám. I naposledy v Adelaide. V mých očích to úplně nesedí, protože se vidím jako favoritka ve skoro každém zápase.

Ale proti Šuaj to nebude lehký zápas, protože umí zahrát dobře a občas dokáže překvapit favoritku, ale hrála jsem s ní spoustukrát, takže se na ní připravíme.

Osmifinále jste tu nikdy neprohrála.

Tak to můžu být v klidu, děkuji.

Dá se z těch vzájemných zápasů něco vyvodit? Hrála jste s ní tuším naposledy v roce 2018, ale šňůra je dlouhá a vy jste vždycky byla vítězka.

Až na jeden nebo dva zápasy to bylo vždycky těžké. Jednou jsem myslím vyhrála z mečbolu. Musím být zase připravená na těžký zápas. Je to sice pár let, ale hra se tolik nemění, spíš se mění mentální forma. A tím, že jsme obě ve druhém týdnu, tak bychom jí obě měly mít dobrou.

Mění se nějak vaše rozpoložení během turnaje?

Já jsem furt stejná. Nikdy to není úplně nahoře a nikdy úplně dole. Pořád se snažím si držet svůj klid.

Proberete osmifinálový zápas se sestrou?

Máme podobný náhled na tenis, takže další zápas zase probereme. Má čas hlavně v noci, protože syn moc nespí, takže je pro mě jediná vzhůru a hodně si píšeme. Bavíme se i přes den. Sice má práci s malým, ale zas nemá tréninky, takže na mobilu docela je.

Chodí ještě hrát?

Nehraje, ale chodí každý den do fitka. Začala se hýbat, takže comeback se blíží.