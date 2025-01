Badosaová vyřadila na Australian Open Gauffovou a zahraje si semifinále, postup vybojoval i Zverev

Sedmadvacetiletá Badosaová zdolala světovou trojku a vítězku předloňského US Open Gauffovou za hodinu a 44 minut. Dvacetiletou rodačku z Atlanty předčila počtvrté ze sedmi vzájemných zápasů a oplatila jí loňské porážky z Říma a Pekingu.

Poměr vítězných míčů měla lepší soupeřka (15:31), ale Španělka se dopustila jen 23 nevynucených chyb proti 41 Gauffové.

„Dnes jsem šla na kurt s tím, že chci ukázat svůj nejlepší tenis. To se povedlo,“ řekla v pozápasovém rozhovoru Badosaová.

„Vloni jsem nevěděla, zda kvůli zádům neukončím kariéru. Teď tu hraju proti nejlepším hráčkám světa a jsem v semifinále. To by mě nenapadlo,“ dodala.

Turnajová jedenáctka Badosaová je čtvrtou Španělkou v tzv. open éře, která se dostala do semifinále grandslamu. Navázala na Arantxu Sanchezovou-Vicariovou, Conchitu Martínezovou a Garbiňe Muguruzaovou. Poprvé na grandslamu porazila hráčku z první desítky žebříčku.

