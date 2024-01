Beru to pozitivně, hlavu nahoru a makáme dál, hlásí Macháč. Těší ho, že může úspěšně hrát i debla

Tenista Tomáš Macháč má za sebou průlomový grandslam, a kromě singlu, kde byl ve třetím kole a porazil třeba Američana Francese Tiafoea, to může říct také o soutěži deblistů. Čtyřhru hraje přitom jen výjimečně, ale na Australian Open v Melbourne mu jen těsně unikl postup do finále. Melbourne 11:41 25. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiadvacetiletý Macháč nestačil v semifinále s Číňanem Čang Č'-čenem na indicko-australský pár Rohan Bopanna, Matthew Ebden 3:6, 6:3, 6:7 | Zdroj: Profimedia

Tomáši, po zápase jste se s parťákem usmívali. Těsná porážka, ale co nakonec rozhodlo?

Usmívali jsme se, protože jsme věděli, že jsme dnes udělali všechno. Že se to nepovedlo, si nemůžeme vyčítat, snažili jsme se dělat vše, abychom vyhráli. Každopádně smutek tam byl, byli jsme oba smutní, že jsme si mohli zahrát finále o malý kousíček. Kdybychom prohráli dvakrát 6:3, tak si řekneme škoda, příště. Tím, že to bylo vyrovnané a bojovali jsme o každý míček, je to velká škoda. Beru to strašně pozitivně.

Poslechněte si rozhovor s Tomášem Macháčem po konci na Australian Open ve čtyřhře

Na druhé straně byli hráči, kteří mají za sebou ohromné deblové úspěchy. Jak se sbíral servis Rohanu Boppanovi?

Hodně mě překvapilo, jak oba servírovali. Procento prvního servisu měli fakt vysoké a returnovalo se nám fakt špatně. Když jsme zareturnovali, tak strašně dobře vykryli dvorec. Dal jsem vynikající return inside-out a dostal jsem uklizený volej na svoji stranu. Viděli jsme, že musíme nabídnout něco extra. Dobře se nám to sešlo na dvou returnech, kdy jsme je brejkli. Byli jsme kousíček od výhry, chyběly nám tři míče.

To je ten super tie break do deseti bodů. Jaká to byla zkušenost?

Je to daleko, je to fakt hodně bodů. Utíkalo to ale strašně rychle, když jsme byli v laufu, snažili jsme se dělat vše, abychom nasbírali nejvíc bodů. Byly tam drobné chyby, ale snažíme se to v ten moment zahrát co nejlépe. A když se stane chyba, nemůžete si to vyčítat.

Přesto to byl pro vás průlomový turnaj. Co vám může dát?

Pomůže mi určitě, že mohu hrát debla. Když najdu parťáka, jako je Čang Č'-čen, kterému to fakt sedělo, tak můžeme předvádět velice kvalitní debl proti těm nejlepším na světě. Pomůže mi to i do singla, protože se zlepším na síti, return a servis. Ze singla si beru to, že jsem porazil 15. hráče na světě a bývalou desítku 3:0 na sety, to beru strašně pozitivně. S Karenem Chačanovem jsem odehrál velice kvalitní utkání, které bylo taky o kousek, rozdíl byly dva tiebreaky, které on vyhrál. Beru to pozitivně, hlavu nahoru a makáme dál.

Chtěl byste si zahrát debla i na dalších velkých turnajích?

Priorita je singl, to je jasné. Na debla jsem předběžně domluvený s Čang Č'-čenem, zahrajeme si v Marseille a uvidíme dál.