Tomáš Berdych je v osmifinále Australian Open. Otočil zápas se Schwartzmanem a vyhlíží Nadala

Český tenista Tomáš Berdych poprvé na letošním Australian Open ztratil set, ale nakonec přes Argentince Diega Schwartzmana postoupil do osmifinále. Osmnáctého nasazeného porazil 5:7, 6:3, 7:5 a 6:4 a jeho dalším soupeřem může být světová dvojka Rafael Nadal ze Španělska. Melbourne 6:49 18. ledna 2019

„Byť ten první set nebyl podle mých představ, mohl jsem být agresivnější a nechat ho míň hrát, tak jsem si to dokázal uvědomit a změnit to. Od druhé sady bylo šancí víc, on byl pod tlakem a už to bylo o něčem úplně jiném,“ řekl po zápase třetího kola Radiožurnálu Tomáš Berdych.

Kvůli dešti se hrálo pod zataženou střechu Melbourne Areny. Halové podmínky v úvodu zápasu více svědčily Diegu Schwartzmanovi, který získal úvodní set. Pak se ale začala karta obracet.

Berdych s přispěním soupeřových chyb srovnal na 1:1 a zápas pro sebe definitivně rozhodl na přelomu třetího a čtvrtého setu.

Koncovku vyrovnané třetí sady odehrál lépe a získal ji pro sebe 7:5, v úvodu čtvrté sady pak záhy odskočil na 3:1. Následně byl suverénní při svém podání a utkání ukončil po rovných třech hodinách přímým bodem ze servisu. Pojedenácté tak na úvodním grandslamu sezony prošel minimálně mezi posledních šestnáct, loni byl ve čtvrtfinále.

Kvůli dešti se více než tři a půl hodiny hrálo jen na třech největších kurtech. Vedle Berdycha dnes postoupili například ještě obhájce titulu Roger Federer, domácí Ashleigh Bartyová a Řek Stefanos Tsitsipas.

Vypadla naopak vítězka turnaje v Šen-čenu Aryna Sabalenková z Běloruska. Jedenáctá nasazená prohrála hladce 3:6 a 2:6 se sedmnáctiletou Američankou Amandou Anisimovou. S tou se v osmifinále může utkat Petra Kvitová, pokud zvládne dnešní duel se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Do třetího kola čtyřhry postoupily nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. České tenistky porazily dvakrát 6:4 domácí pár Monique Adamczaková, Jessica Mooreová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Berdych (ČR) - Schwartzman (18-Arg.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:4, Tsitsipas (14-Řec.) - Basilašvili (19-Gruz.) 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, Federer (3-Švýc.) - Fritz (USA) 6:2, 7:5, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Bartyová (15-Austr.) - Sakkariová (Řec.) 7:5, 6:1, Anisimová (USA) - Sabalenková (11-Běl.) 6:3, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Sasnovičová (Běl.) 6:0, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Adamczaková, Mooreová (Austr.) 6:4, 6:4.