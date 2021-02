Siniaková na Australian Open vypadla. Vondroušovou těšilo, že zvládla třísetovou bitvu a postoupila

Tenistka Markéta Vondroušová postoupila jako první z českých hráček do druhého kola Australian Open. Švédku Rebeccu Petersonovou po obratu porazila 2:6, 7:5, 7:5 a o postup do 3. kole se v Melbourne utká s Rebeccou Marinovou z Kanady. Přes úvodní kolo neprošla Kateřina Siniaková, která podlehla Francouzce Fioně Ferrové 7:6, 2:6 a 4:6. Melbourne 10:19 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Zdroj: Profimedia

Devatenáctá nasazená Vondroušová prohrávala s Petersonovou už 2:6 a 1:3, druhý set ale nakonec zachránila. Vyrovnaný souboj zvládla lépe i v rozhodující sadě a po takřka dvou a půl hodinách zvítězila, přestože v zápase přišla celkem osmkrát o podání.

„Myslím si, že hrála fakt dobrý zápas a bylo to strašně těžké. Začala dobře, já jsem byla taková zatuhlá. Grandslam je něco jiného, než když jsme tady hráli týden předtím. Ale asi na každého ta první kola takhle trochu dopadnou, protože jsem chtěla fakt vyhrát. Pak jsem se do toho dostala, do mé hry a bylo to lepší. Táhla mě třísla, takže to bylo všelijaké, ale pak jsem se dostala do zápasu a snažila jsem se bojovat o každý míč,“ popsala Vondroušová Radiožurnálu.

Českou tenistku potěšilo kromě postupu také to, že letos už po několikáté dokázala vyhrát třísetovou bitvu.

„Je to takové, že nehraju celý zápas mojí hru na 100 procent, není to úplně nejlepší. Ale nějak se z toho dostanu. Je to hrozně důležité, protože jsem minulý rok pořád prohrávala tříseťáky a už jsem z toho byla strašně špatná, protože jsem to nemohla zlomit, a teď jsem vyhrála už třetí, nebo kolikátý. Takže je to určitě pro mě super,“ dodala Vondroušová.

Postupem do druhého kola si jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova vyrovnala osobní maximum z úvodního grandslamu sezony, vloni se loučila hned po prvním zápase. Marinovou, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, v jediném vzájemném zápase ve Fed Cupu v roce 2019 porazila.

Siniaková, jež v neděli slavila s Barborou Krejčíkovou deblový titul na jednom z přípravných turnajů, vstoupila do zápasu s Ferrovou lépe. Úvodní set získala v tie-breaku 7:5 a ve druhém šla do vedení 2:0, náskok ale neudržela. Od té doby ztratila čtyřikrát za sebou podání a soupeřka zápas otočila. Siniaková tak potřetí za sebou končí na Australian Open v 1. kole.

O postup v pondělí v Melbourne usiluje ještě Jiří Veselý, který hraje s Belgičanem Kimmerem Coppejansem. Nejdříve v 9.00 rozehrála svůj zápas Petra Kvitová s Greet Minnenovou z Belgie.