Bolí mě tříslo, ale tělo udržuji v chodu. Celou noc jsem čekala na výsledek testu, říká Vondroušová

Tenistka Markéta Vondroušová si poprvé od loňského září zahraje semifinále turnaje na okruhu WTA. V Melbourne porazila přemožitelku Petry Kvitové Nadiu Podoroskou z Argentiny v rozhodujícím super tie-breaku, přestože toho v noci kvůli čekání na negativní výsledek testu na koronavirus příliš nenaspala. Na kurtu už se finalistka předloňského Roland Garros zase začíná bavit, jak přímo v Austrálii prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál. Melbourne 13:14 5. února 2021

Gratuluji. Musím přiznat, že jsem dlouho neviděl, že byste se u sportu takhle smála.

Teď se cítím zase docela dobře, nějak to ze mě spadlo. Minulý rok jsem byla docela ve stresu kvůli turnajům, protože se ode mě hodně očekávalo. Moc jsme nehráli, tak když se pak hrál zápas, tak jsem byla zatuhlá. Teď byl každý zápas těsný, udržela jsem nervy a nějak moc to extrémně neprožívala. A mám z toho zase radost.

Jak jste vzala novinku, že vám zavedli super tie-break za stavu 1:1 na sety?

Tím, že jsme dnes hráli na kurtu tři, tak se jim myslím tohle docela vyvedlo. Pro mě také. Hrála jsem tříhodinový zápas, a kdyby se to hrálo včera, tak nevím, jak to bych to úplně zvládla, protože jsem byla úplně rozsekaná. Bolí mě trochu tříslo, takže pro mě to bylo také dobré, protože jsem věděla, že když vyhraju druhý set, tak už je jenom super tie-break. Na jednu stranu to bylo dobré. Samozřejmě je to také o trochu náhodě, kdo co trefí. Ten tie-break je trochu zrádný. Ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla.

Jak teď budete s tím tříslem pracovat? Máte závěr turnaje, který připomíná konec grandslamu. Serena, Bartyová. Vy teď máte Muguruzaovou.

Už není moc z čeho vybírat, je to semifinále. Chodím tady docela dlouho na fyzio, dneska jsem byla před zápasem asi na hodinu a čtvrt. Snažím se to udržet. Měla jsem i tape, takže to pomáhá. Nějak tělo udržuji v chodu, není to nic katastrofického. Ještě když takhle vyhrávám, tak je to lepší, než kdybych prohrála a něco mě bolelo. Udržuji to a myslím, že to bude dobré.

Tolik výher za sebou jste od Říma neměla. Je to podobná situace, nebo se teď cítíte ještě lépe?

Teď se cítím trochu lépe, více si to užívám. Nemám takový stres. Minulý rok jsem opravdu měla na kurtu velký stres, takže to bylo ve všech směrech těžké. Teď jsem uvolněná, užívám si to, jsem v klidu, takže to není ani náročné na hlavu, jak to bylo minulý rok.

Důležité je nastavit si hlavu na to, že každý něco očekává, a pak je pár zápasů prohraných. Měla jsem hrozně tříseťáků, což mě hrozně sráží dolů. A necítila jsem se nejlíp. Teď jsem prohrála tříseťák na začátku sezony, ale byl to první zápas, což bylo těžké. Tady jsem to, myslím, zlomila. Se Zvonarevovou to bylo strašně těžké a dneska také. Cítím se mnohem klidnější, takže je to pro mě super.

Čekání na výsledek testu

Byla jste klidná i ve čtvrtek? Přerušené turnaje, do toho 160 tenistů testovaných. Slyšel jsem, že se to týkalo i všech českých tenistek.

Probudila jsem se včera v osm a vůbec jsem nevěděla, co se děje. Psala jsem trenérovi, že nehrajeme, že je to zrušené. Nahnali nás na testování a výsledky jsme měli až dneska ráno. Musela jsem jim psát, jestli jsem negativní, nebo ne. Napsali sice, že ano, ale nepřišlo nám to e-mailem ani do zprávy. Nevěděli jsme, co a jak, ještě v noci jsem to kontrolovala. Naštěstí to vypadá, že to pro všechny dobře dopadlo. Říkala jsem si, že je super, že takhle hodně lidí je negativních. Byl tady kvůli tomu brutální poplach.

Byla jste kvůli tomu neklidná?

Byla jsem nervózní z našeho testu, protože jsme na něm byly kolem jedné a čekaly jsme, že večer budou výsledky, ale neměly jsme je. Šly jsme spát, ale já se pak ve tři vzbudila a kontrolovala, jestli už máme výsledky, ale neměly jsme je. Pak jsem usnula a kolem půl osmé jsem psala na team player service, jestli je máme. Oni odepsali, že jsme negativní, takže se mi ulevilo. Noc nebyla nic moc, ale dopadlo to všechno dobře.

Izolaci jste musely držet v apartmánu?

Ano, celý den jsme byly v apartmánu. Ani jsme nemohly jít dolů pro jídlo, ale nosili nám ho k pokoji. Nějak jsme to vydržely, ale bylo to děsné. Jak jsem byla rozlámaná ze zápasu, tak jsem potřebovala aspoň na fyzio, ale nic jsem nemohla. Takže to bylo těžké, ale nedá se nic dělat.

Přišel vás někdo zkontrolovat, jestli to dodržujete?

Ne, vůbec. Říkala jsem si, že jestli budou všechny kontrolovat, tak to asi nejde. Ale je to naše zodpovědnost. Kdybychom měly někoho ohrožovat, že si třeba jdeme pro jídlo, tak jsme radši zůstaly na pokoji a oni nám to donesli ke dveřím.