K titulu zbývá jediná výhra. Krejčíková se Siniakovou postoupily v Melbourne do finále čtyřhry

‚Budeme jim nutit naši hru.‘ Krejčíková se Siniakovou vyhlíží na Australian Open semifinále

„Byl to těžký zápas a myslím si, že jsme to zvládly dobře. Tlačily jsme je a i když dobře servírovaly, pořád jsme se držely. Bylo super, že jsme to zvládly ve dvou setech,“ uvedla po zápase Siniaková.