Nechtěly jsme tomu s Kájou uvěřit, komentuje Kristýna Plíšková přerušení turnajů v Melbourne

Tenisové turnaje v australském Melbourne přerušily svůj čtvrteční program, protože u jednoho ze zaměstnanců z karanténních hotelů se potvrdila nákaza koronavirem. Všichni, kdo byli s nakaženým v kontaktu, tak musí čekat na výsledky testů, což se týká i českých tenistek. „Nechtěly jsme tomu s Kájou věřit," uvedla v rozhovoru pro Radiožurnál Kristýna Plíšková, která se svoji sestrou ve zmiňovaném hotelu Grand Hyatt byla. Melbourne 13:03 4. února 2021

Hotelový zaměstnanec měl pozitivní test na covid-19 ve středu a následně se musely všechny turnaje dočasně přerušit.

„My jsme večer dostaly s Kájou informaci, ale nechtěly jsme tomu věřit, že by mohly celý den zrušit. Nás se to týkalo, protože my jsme byly v tom hotelu. Já jsem měla pak trénovat, ale viděla jsem ty zprávy, abych s tím spíš nepočítala. Takže nic moc,“ popsala první momenty po nepříjemném zjištění Kristýna Plíšková.

Společně se sestrou Karolínou strávila v karanténním hotelu Grand Hyatt celých 14 dní a nyní čeká, jak dopadnou testy u ostatních tenistů.

„Byly jsme v tom hotelu Hyatt, ale změnili nám jen pokoj, takže jsme tu pořád. Někdo tam byl jen v karanténě a pak se přestěhoval, ale my jsme zde stále. Byla to prostě smůla, že zrovna ten člověk byl tady, ale mohl být klidně i v jiném hotelu,“ myslí si osmadvacetiletá rodačka z Loun.

Snad to bude dobré, věří

Plíšková však věří, že zatím ojedinělý případ nenaruší zbytek turnajů. Ona sama měla výsledek testu negativní a tak večer mohla jít alespoň trénovat.

„Ten nakažený člověk, co jsem slyšela, byl z hotelového personálu. Ale viděla jsem tam pár lidí, kteří určitě nebyli z tenisu. Víceméně je ten hotel prázdný. Teď mi říkali, že tu 30 dní nebyl ani jeden případ, tak se snad tolik bát nemusíme. Hotelem to není, to můžu jít do restaurace a bude to zrovna tak. Díky tomu, že jsme přečkaly karanténu, tak šance něco chytit by měla být minimální,“ doufá tenistka hrající levou rukou.

„Je to překvapení, protože každý si říkal, že nejhorší bylo těch 14 dní a když to člověk překoná, tak by to mělo být v pohodě. Jenže po pár dnech se najednou objeví jeden případ. Organizátoři zatím žádné oficiální prohlášení nevydali, že by to mělo víc lidí, tak doufejme, protože to by pak byly větší komplikace,“ přeje si sestra Karolíny.

Nakažený pracovník měl v poslední den služby v hotelu 29. ledna negativní test, ale později byl testován s pozitivním výsledkem.

„Jestli ale vyšli pozitivní třeba tři lidi, tak je asi dají asi do karantény. Já zatím nevím, jak testy dopadly, ale snad kvůli pár lidem nezastaví celý turnaj, to by byla velká smůla.“ dodává Plíšková.