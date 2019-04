‚Taťka, mamka, kamarádi...‘ Tenistku Muchovou budou při premiéře ve Fed Cupu podporovat nejbližší

Ve fedcupovém týmu je úplně poprvé a ještě k tomu barážové utkání s Kanadou v sobotu v Prostějově rozehraje. Pro českou tenistku Karolínu Muchovou to bude velká událost, i proto, že má svůj domov v nedaleké Olomouci. Velká událost to tak bude i pro její nejbližší. Prostějov 17:01 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Muchová | Zdroj: ČTK

Filip Mucha je brankářem fotbalového klubu z Prostějova, a až jeho sestra nastoupí ke svému prvnímu zápasu ve Fed Cupu, bude bohužel zrovna na cestě ze zápasu v Pardubicích.

„Právě to nestihne no, proto si i přál, abych hrála až druhý zápas, ten by už stihl… takže to úplně nevyjde,“ řekla Radiožurnálu Karolína Muchová.

Ale jinak by mohla mít v hledišti podstatnou část své sportovně založené rodiny. Třeba otec Josef, bývalý ligový fotbalista a nyní trenér by čas mohl mít. A přijdou i další blízcí a známí tenistky...

„Taťka to podle mě stihne. Mamka, kamarádi… nemají to daleko, takže asi deset lidí tu bude. Je vyprodáno, takže atmosféra bude super. Určitě se těším,“ přiznává Karolína Muchová, která se bude snažit svou premiéru zvládnout a porazit kanadskou jedničku Marinovou.

„Pro mě to bude určitě nervózní zápas, nebo aspoň začátek, ale určitě se budu snažit udělat všechno pro to, abych přinesla týmu bod.“

Jednička z velké části nového týmu bude devatenáctiletá Markéta Vondroušová: „Teď jsem poprvé jednička. Všichni čekají, že asi lehce vyhrajeme, protože jsme žebříčkově lepší, ale myslím si, že ony budou nepříjemné,“ říká Vondroušová.

A jistě i na to bude kapitán Petr Pála své svěřenkyně upozorňovat a třeba je také uklidňovat, když budou hrát – jako zrovna Karolína Muchová – úplně první zápas ve Fed Cupu. „Určitě uvítám nějakou radu, nebo když se mě pokusí někdo zklidnit, poradit, říct, co tam vidí… myslím, že to bude dobré,“ věří Muchová.

„S Kájou si chci určitě ještě dneska (v pátek - pozn. red.) sednout, říct jí, co může třeba očekávat, nějak se domluvit, jak by to mohlo na lavičce fungovat a co by také chtěla,“ prozradil Petr Pála, kapitán českého fedcupového týmu, který čeká v sobotu a v neděli barážové utkání s Kanadou.

