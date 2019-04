Bylo to něco nového, něco jiného, něco hezkého, hodnotila fedcupovou premiéru Muchová

České tenistky jsou zatím v barážovém utkání o světovou skupinu suverénní. V Prostějově vedou nad Kanadou 2:0 a už v první nedělní dvouhře mohou rozhodnout o celkovém vítězství. Úvodní bod týmu zařídila Karolína Muchová, která při své premiéře zdolala jedničku soupeřek Rebeccu Marinovou 6:3 a 6:0. S rodačkou z nedaleké Olomouce mluvil po zápase reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Rozhovor Prostějov 18:44 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová v barážovém utkání proti Kanadě | Zdroj: ČTK

Jaká byla fedcupová premiéra?

Bylo to něco nového, něco jiného, něco hezkého. Teď už jsem ráda, jsem v pohodě. Na začátku to ale bylo z mé straně hodně nervózní, hlavně při rozehrávce a v prvních dvou třech gamech, potom už to ze mě naštěstí spadlo, chytla jsem se, začala jsem hrát svojí hru a soupeřku jsem přehrála.

Bylo to jen tou nervozitou nebo byly těžší i podmínky? Vzhledem k tomu, že do střechy svítilo sluníčko a byly tam nepříjemné odrazy světla...

Když jsem si na začátku v prvních dvou třech gamech z jedné strany vyhodila balon na servis, tak jsem toho moc neviděla, ale potom naštěstí slunce začalo rychle zapadávat a už to potom bylo dobré. V hale jsou trochu jiné podmínky, ale už jsem si na to zvykla.

Na co myslíte, že budete jednou vzpomínat, až si jednou vaší fedcupovou premiéru vybavíte?

Jsem ráda, že jsem přinesla bod do kabiny… a ještě nevím, na co budu vzpomínat.

Jaká je ta týmová radost? Na turnajích zažíváte spíše svou vlastní…

Je to super. Přišla jsem do šatny, všichni jsou happy, slaví se, je to hezké. Před zápasem jsou rituály, potom jsem šla podporovat Maki (Markétu Vondroušovou – pozn. red.).

Jaké pro vás ty předzápasové rituály byly? Byla slyšet hodně hlasitá hudba…

Je to super, je to hecující, je to sranda. Člověka to před zápasem uvolní a dostane ho trochu do pohody, takže je to nové, ale je to dobré. Řveme, skáčeme, tleskáme a všichni si to užíváme.

Tohle už jí nikdo nevezme:) 6:3, 6:0 - skvělá premiéra Karolíny Muchové ve FedCupu pic.twitter.com/7e0gq5KXTd — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 20 April 2019