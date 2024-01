‚Jsem hladová a mám dobré mentální nastavení.‘ Krejčíkovou postup po boji těší, mluvila i o deblu

Na Australian Open v Melbourne se tenistce Barboře Krejčíkové v minulosti hodně dařilo. Třikrát za sebou tam ovládla soutěž v mixu, s dřívější obvyklou spoluhráčkou Kateřinou Siniakovou dvakrát triumfovala v ženském deblu. I letošní ročník může být pro Barboru Krejčíkovou úspěšný. I proto, že v úvodním kole singlu vybojovala postup přes Japonku Mai Hontamovou. Melbourne 10:42 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Báro, co vám povedlo, že jste duel nakonec otočila a postoupila?

Ta bojovnost mi určitě pomohla, jsem hladová a nechci tam nic nechat. Myslím, že mám dobré mentální nastavení, příprava mimo kurt byla dobrá a je potřeba to převést na kurt a zlepšit se ve výměnách. Věřím, že tenhle zápas mi pomůže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Barborou Krejčíkovou po postupu do 2. kola Australian Open

Soupeřka hrála dlouho skvěle...

Hrála prostě dobře, vymetala to, ale já jsem věřila tomu, že se to zlomí a nebude hrát dobře celé dva sety a že i já musím hru zlepšit. Byla jsem ráda, že se mi to povedlo a že jsem druhý set urvala pro sebe. Věřila jsem, že ten třetí zvládnu lépe a že ji přehraju.

Mikrofony jsou už všude, takže fanoušci mohli slyšet i vaši komunikaci s trenérem. Jakou diskuzi vlastně připustíte?

Je to těžké, protože jste dole a nedaří se vám. Hledáte cestu, jak se z toho dostat, otočit to na svoji stranu. Je to taková diskuze, chudák trenér Pavel, je to tam pro něho náročné. Jsem ale ráda, že komunikace mezi námi vyšla dobře a že mi to pomohlo otočit zápas.

Bylo slyšet, že je hodně upřímný.

Jo, to je dobře. Nepotřebuji, aby mi říkal, že je vše dobré, když to dobré není. Když prohrávám, jsem ráda, že je upřímný a že to funguje a táhneme za jeden provaz.

Po delší době budete hrát debla s jinou spoluhráčkou. Myslela jste na to nějak zvlášť?

Nijak zvlášť ne, ale v Adelaide jsme zahrály docela dobrý turnaj. Oba zápasy jsme vyhrály, takže se na tu spolupráci těším. Věřím, že se mi bude dařit i s Laurou Siegemundovou.

Jste přihlášená i do mixu?

To je zatím ve hvězdách. Uvidíme, jak to půjde.