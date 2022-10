Dokázala jsem, že patřím mezi top hráčky, těší Krejčíkovou. Světová jednička Świateková smeká

Světová tenisová jednička Iga Świateková měla na okruhu WTA sérii deseti vítězných finále v řadě. Na turnaji v Ostravě ji ale přerušila Barbora Krejčíková. Česká hráčka se stala teprve druhou tenistkou za poslední tři roky, která Polku v souboji o titul zdolala. Ostrava 13:31 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Objetí po dramatickém finále WTA turnaje v Ostravě. V hlavních rolích Barbora Krejčíková a poražená světová jednička Iga Świateková | Zdroj: Profimedia

Česká hráčka porazila v boji o titul světovou jedničku Światekovou poprvé v kariéře. Zároveň se postarala o první finálovou porážku polské tenistky od dubna 2019.

Iga Świateková ve finálových zápasech jen tak neprohrává. V Ostravě ale utrpěla první porážku v boji o titul od dubna 2019. Před více než třemi lety ve finále turnaje WTA ve Švýcarsku nestačila na Slovinku Hercogovou.

Od té doby pak porážela všechny další soupeřky včetně Karolíny Plíškové, Anett Kontaveitové nebo Marie Sakkariové. Teď ovšem narazila na Barboru Krejčíkovou.

„Bylo to s ní velmi obtížné. Ona je opravdu solidní hráčka, nedávala mi moc výměn zadarmo a musely jsme bojovat o každý míček. Ve třetím setu hrála velmi rychlý tenis a vytvářela na mě neustálý tlak. Byl to hodně těžký zápas,“ chválila svou soupeřku polská světová jednička Iga Świateková.

Vítězstvím v Ostravě navázala Barbora Krejčíková na předchozí triumf v estonském Tallinnu a zároveň potvrdila skvělou formu.

Zranění si nepřipomíná

Přitom to není tak dávno, co česká teniska měla skoro čtvrt roku dlouhou pauzu kvůli zranění pravého lokte.

„Ta sezona byla celkově náročná, zranění mě vyřadilo na dlouhou dobu, ale už se k tomu nechci moc vracet. Bylo to tak, jak to bylo. Myslím, že vše zlé je k něčemu dobré. Nedařilo se, ale já dál vytrvala a s celým týmem jsme pracovali, abych se zlepšila. Ať už jsem o sobě slyšela, nebo četla o sobě, že to byla náhoda, tak dokazuji, že to náhoda určitě nebyla a že patřím mezi top hráčky. To, co děláme s týmem, tak děláme dobře,“ vysvětluje Barbora Krejčíková, která se po vítězství v Ostravě posunula v žebříčku WTA o devět míst na čtrnáctou pozici

Do další práce tak má o motivaci postaráno.

„Budu dál makat, dál se zlepšovat. Chci hrát tu nejvyšší úroveň, protože mě to hrozně baví, naplňuje do života pozitivními emocemi, že dělám něco, co mi dělá radost a dokážu v tom být dobrá,“ uzavírá vítězka turnaje WTA v Ostravě Barbora Krejčíková.

WTA dvouhra (ženy) | 41. týden 2022 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Iga Šwiateková Polsko 17 10485 2. Uns Džábirová Tunisko 19 4885 3. Anett Kontaveitová Estonsko 20 4010 4. Paula Badosaová Španělsko 25 3934 5. Aryna Sabalenková WTA 20 3470 6. Jessica Pegulaová USA 16 3447 7. Maria Sakkariová Řecko 22 3355 8. Cori Gauff USA 17 3047 9. Simona Halepová Rumunsko 19 3025 10. Caroline Garcíaová Francie 21 2930