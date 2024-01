Chci tady být, hrát a bojovat, hlásí Krejčíková po postupu do čtvrtfinále. Na Sabalenkovou se těší

V zatím spíš chladnějším počasí v Melbourne mohou hřát Barboru Krejčíkovou výsledky. Na grandslamovém Australian Open tentokrát porazila Rusku Mirru Andrejevovou 4:6, 6:3 a 6:2 a postoupila do čtvrtfinále. Po dalším, v pořadí už třetím obratu po prohrané úvodní sadě, se česká tenistka podělila o dojmy ze zápasu s Radiožurnálem Sport. Melbourne 14:24 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První grandslam, kde jste podruhé ve čtvrtfinále. Jaká je to pro vás zpráva?

Určitě je to dobrá zpráva. Jsem ráda, že jsem ve čtvrtfinále a zvládla tolik těžkých zápasů, které jsem tu musela odehrát. Plno z nich jsem prohrála první set, ale snažila se vždycky zlepšit a najít cestu k vítězství.

Jaká byla ta dnešní cesta?

Ta dnešní cesta byla těžká, čekala jsem, že to bude náročné. Museli jsme vymyslet něco jiného, protože jsem v těch minulých zápasech ji nedokázala přehrát a jsem ráda, že se mi to podařilo zrovna tady.

Čím jste uspěla? Ona dobře prohazovala první set, ale přesto jste se pořád vydávala dál k síti.

Řekli jsme si, že tohle je ta cesta, hrát agresivně a snažit se ji dostat do pozic, kde se na to bude natahovat a hrát jen nahoru. V ten moment se snažit dojít k síti, zrychlit výměnu a dohrát to a bohužel se mi to v první setu nepodařilo a gemy mi utekly. Věřila jsem, že když v tom budu pokračovat, tak si to sedne a že se mi to začne dařit.

Vypadalo to, že jste se na kurtu probojovala do velké pohody?

Řekla bych, že i v těch předchozích zápasech jsem nezačala dobře, ale v průběhu zápasu, gem po gemu jsem se zlepšovala a na konci zápasů jsem hrála ten nejlepší tenis.

Přijdete mi extrémně motivovaná, je to tak?

Jsem, říkala jsem to hned na začátku, když jsme si povídali po první zápase. Chci tady být, hrát a bojovat. I když se mi první set třeba nepovede, tak se hraje na dva vítězné a hraju až do konce. Mám radost, že mám tady takové nastavení.

Cítíte se podobně jako loni v Dubaji, kdy jste přebojovala těžký zápas s Darjou Kastatkinovou a pak se to rozjelo. Je to podobné?

Já už nevím, jak jsem se cítila v Dubaji, je to už rok zpátky. Zápasy jdou jeden za druhým a každý týden je nový turnaj. Moc nad tím nepřemýšlím, prostě jen jdu do zápasů a snažím se je odehrát jak nejlépe umím. Dělám, co dokážu a hlavně bojuju.

Jak se cítíte na výzvu s Arynou Sabalenkovou?

Těším se na to. Když hraju s těmi top hráčkami, je to obrovská výzva a těším se. Vím, že to bude těžké, ale rozhodují maličkosti, ale věřím, že mám šanci uspět.

Jaký čekáte, že bude ten závěr?

Zítra hraju debla, takže prvně se soustředím na něj a až pak budu řešit, co dál. Jen vím, že když hraju se Sabalenkovou, tak budu někde dole. Neviděla jsem pavouka ani singla, ani debla, moc nevím, co se děje, ale jdu zápas od zápasu. Tak mi to vyhovuje.

Jak vám tady sedí počasí?

Určitě bych radši tepleji. Když jdu na kurt, někdo proti mě hraje v tílku a sukýnce a já tam přijdu, mám dlouhý rukáv, tříčtvrťáky a skoro si beru i vestu. Musím asi vypadat pro fanouška hrozně.

Máte sportovní oblečení.

To jo, ale soupeři jsou asi horkokrevní. Mě je všude zima. Já potřebuji teplo a musím na sebe dávat pozor, proto jsem tak nabalená.