Co bych měnil? Ona je schopná hrát kdekoliv a s kýmkoliv, chválí nový trenér Krejčíkové její hru

Během své kariéry se v žebříčku ATP dostal až na páté místo. Teď se Jiří Novák věnuje trénování. V minulé sezoně spolupracoval s Marií Bouzkovou, teď se krátce před startem Roland Garros někdejší semifinalista Australian Open dal dohromady s Barborou Krejčíkovou. „Domluvili se, že začneme od turnaje ve Štrasburku a tohle je náš druhý společný turnaj. Ta spolupráce je tedy velmi čerstvá,“ vypráví Novák v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Paříž 19:06 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Jak se zrodila vaše spolupráce? Přišla totiž před relativně krátkou dobou.

Abych řekl pravdu, byl to pro mě trochu šok. Bára se mi ozvala zhruba před třemi týdny, protože slyšela, že jsem skončil s Maruškou Bouzkovou, se kterou jsem byl tři čtvrtě roku. Dali jsme si schůzku a domluvili se, že začneme od turnaje ve Štrasburku a tohle je náš druhý společný turnaj. Ta spolupráce je tedy velmi čerstvá.

1:46 I jeden vyhraný set by byl splněný cíl, těšilo Krejčíkovou po úspěšném prvním kole Roland Garros Číst článek

Jak se dá spolupracovat takto krátce, když spolu nemáte zatím žádný čas na kurtech? Co může být výsledkem?

Uvidíme, až si to sedne. Bára od loňského listopadu nehrála, měla určitý typ zranění, takže začíná po strašně dlouhé době. Jedeme od začátku, zatím ji doprovázím na turnaje a neměli jsme ještě možnost udělat tréninkové období. Spíš se poznáváme, ale známe se strašně dlouho, protože jezdila do Prostějova trénovat jako juniorka, takže jsme spolu párkrát hráli i tam.

Je to pro mě skvělá výzva, protože Bára je skvělá šampionka. Vyhrála dva grandslamy ve dvouhře, ve čtyřhře vyhrála vše, co se vyhrát dá a je to skvělá hráčka. Je důležité, aby se po zranění dostala do zápasové pohody a když bude zdravá, tak výsledky zase bude mít.

Zranění trápí české tenistky globálně. Jak náročné ty návraty jsou?

Mám s tím osobní zkušenosti, protože jsem měl v 29 letech problém s patou a dostal jsem nechodící sádru. Dva měsíce jsem se učil chodit, než jsem vybudoval svaly okolo lýtka. Po šesti měsících jsem nastoupil do turnajového kolotoče a tři měsíce jsem nevyhrál zápas. Přesně vím, v jakých pocitech se Bára nachází a člověk to neuspěchá. Musí nahrát zápasy a i když budete v tréninku hrát excelentně, tak zápas je úplně něco jiného, fungují tam emoce a stres. Chce to čas a být v návratu trpěliví. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Jak to na vás tady v areálu Rolanda Garrose, kde jste taky hrával, působí?

Jsem v příjemném šoku. Když jsem to tady před 20 lety opouštěl, když jsem tu naposledy hrál, tak gró zůstalo stejné, centrální kurt Philippa Chatriera a Suzanne Lenglenové, ale jinak je zbytek areálu úplně předělaný. Kurtů ubylo, protože udělali méně kurtů s většíma tribunama, aby se sem vešlo více lidí. To zázemí pro hráče, to je neuvěřitelné a prošlo to takovou proměnou, že jsem v příjemném šoku. Hrozně se mi tady líbí.

2:24 Nejsem robot, nemůže se mi dařit celou sezonu. Za titul ve Wimbledonu jsem ráda, říká Krejčíková Číst článek

Barbora Krejčíková disponuje takovou specifickou hrou, která může být pro soupeřky nepříjemná. Čím vlastně vás oslovuje její hra?

Nechci se jí dotknout, ale ona hraje takový jakoby mužský styl tenisu. Na holku je tak šikovná, že je schopná hrát na jakémkoliv povrchu, ale je jí jedno, jestli hraje dvouhru a nebo čtyřhru. Dvakrát vyhrála dvouhru, grandslamové tituly, mastery ve čtyřhře, tak to z ní udělalo univerzální hráčku, která je schopná hrát cokoliv. Má to v sobě a je schopná hrát kdekoliv, s kýmkoliv a jakkoliv.

Ona o vás po vítězném zápase říkala, že jste veselá kopa. Může jí to pozvednout?

Jsme spolu druhý týden, takže to není o tom, že přijde Novák a bude jí měnit hru. Co já bych měnil? Já jsem úplné nic proti tomu, co Bára vyhrála a jaká je jako hráčka, co se týče výsledků. Můj úkol je přinést pohodu do týmu, podívat se na tenis možná trochu jinak a pomoci ji s návratem. Ještě jsme neměli žádný tréninkový týden, takže teď je to o tom udržet dobrou a bojovnou náladu, každý vyhraný set je pro ni strašný plus.

Dostanete se spolu na kurt?

Máme spolu napsaný trénink, takže budeme trénovat, ale to je na srovnání úderů, tam se nic specifického netrénuje. To si musí pak Bára říct, jestli chce hrát půl hodiny, nebo vydrží hodinu. Těžký zápas je potřeba zregenerovat, aby byla čerstvá na druhé utkání. Jdeme si spolu zahrát, chvíli si udržet balon na raketě.

Během své kariéry se v žebříčku ATP dostal až na páté místo. Teď se Jiří Novák věnuje trénování. V minulé sezoně spolupracoval s Marií Bouzkou, teď se krátce před startem Roland Garros někdejší semifinalista Australian Open dal dohromady s Barborou Krejčíkovou. Den po jejím postupu do druhého kola pařížského grandslamu si s Jiřím Novákem povídal reportér David Prouza.