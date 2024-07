Krejčíková si zahraje osmifinále Wimbledonu, španělská soupeřka Bouzasová duel skrečovala

Barbora Krejčíková postoupila ve Wimbledonu podruhé v kariéře do osmifinále. Španělka Jessica Bouzasová, která v 1. kole vyřadila obhájkyni titulu Markétu Vondroušovou, v sobotu odložený i přerušený duel kvůli zranění zad za stavu 6:0, 4:3 pro českou tenistku vzdala. Nasazená jednatřicítka se v boji o čtvrtfinále utká buď s Američankou Danielle Colinsovou, nebo Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou. Londýn 17:41 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Osmadvacetiletá Krejčíková si vyrovnala na travnatých dvorcích v All England Clubu maximum. Do osmifinále třetího grandslamového turnaje sezony se dostala po třech letech. O sedm let mladší Bouzasovou přehrála v počtu vítězných míčů 15:5.

Duel Krejčíkové s 83. hráčkou světa Bouzasovou začal kvůli dešti s dvouhodinovým zpožděním.

Česká tenistka, která v předchozích kolech vyřadila Rusku Veroniku Kuděrmětovovou a Američanku Katie Volynetsovou, měla suverénní úvod. V prvním setu dovolila soupeřce jen čtyři fiftýny a nadělila jí za 18 minut „kanára“. Od stavu 2:0 zaznamenala čtyři čisté hry po sobě.

Bouzasová získala první game až na začátku druhé sady, duel byl ale poté kvůli dešti na další hodinu přerušen. Krejčíková si po návratu držela dál servis a v sedmém gamu získala brejk na 4:3. Španělka si vyžádala pauzu na ošetření zad, a když při servisu Krejčíkové prohrála další tři fiftýny, utkání vzdala.

Poslední českou účastnici v singlu čeká dnes ještě dohrávka 1. kola čtyřhry. S Němkou Laurou Siegemundovou vedou nad britskou dvojicí Samantha Murrayová, Eden Silvaová 7:6, 5:4.