Musela jsem makat o každý balon, popsala Krejčíková. Těšilo ji, že má šanci bojovat o postup

Báro, gratulace. Jak těžký zápas to byl?

Byl to hrozně těžký zápas, náročný. Dvakrát 7:6 po velkém boji, musela jsem makat o každý balon, protože mi nedala nic zadarmo. Nevyvíjelo se to od začátku v můj prospěch, takže jsem ráda, že jsem to ubojovala.

Jak moc to posiluje?

Těžko říct, uvidí se v dalším duelu. V minulém zápase jsem jeden tie break prohrála, teď jsem dva vyhrála, takže z toho mám obrovskou radost. Jsem ráda, že mám šanci bojovat o další postup.

Dá se třeba nějak porovnat vaše víra teď a v průběhu sezony?

V sezoně jsem toho moc neodehrála, pak jsem se vrátila, pak jsem onemocněla...bylo to takové složité a těžké období. Jsem ráda, že v sobě teď nacházím energii, jak zápasy strhnout na svoji stranu v koncovkách.

Teď vás čeká Španělka, která hned první zápas vyřadila Markétu Vondroušovou. Sledovala jste ten duel?

Neviděla jsem ho, ale tím, že porazila Maky a vyhrála dva zápasy, tak to bude těžké. Budu se snažit co nejlépe připravit, podívat se, jak hraje, a budu bojovat dál.

Jak těžké to je jít jako obhájce titulu na kurt a dostane člověka, který je maximálně nahecovaný?

Je to složité, nedá se na to připravit. Člověk ví, že to minulý rok vyhrála, ale když vstoupí na ten kurt, tak na ty pocity se nedá připravit a natrénovat.