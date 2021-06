‚Když to zvládali dřív, jde to i teď.‘ Tenistka Krejčíková bojuje na Roland Garros v singlu, mixu i deblu

Tenistka Barbora Krejčíková je zatím v areálu Rolanda Garrose k nezastavení a platí to ve všech soutěžích. Ani ve chvíli, kdy výrazně stoupá singlovým žebříčkem, a kdy i na grandslamech může mít stále větší cíle, se nevzdává některé ze soutěží.

A když může, tak hraje všechno. Takže ji hned po největší singlové výhře kariéry nad turnajovou pětkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny nezajímalo, s kým bude hrát o postup do čtvrtfinále. Ale starala se o vstup do smíšené čtyřhry.

„Teď jdu na mix, asi budu mít zase debla a pak už budu teprve řešit, co vůbec s kým a jak budu hrát,“ řekla Barbora Krejčíková, že až po nedělním zápase v deblu, ve kterém bude s Kateřinou Siniakovou bojovat o postup do čtvrtfinále, se začne připravovat na svou pondělní soupeřku ve dvouhře - Američanku Sloane Stephensovou.

„Podíváme se na ty zápasy, které teď hrála a vymyslíme nějakou snad dobrou taktiku, aby to dopadlo dobře,“ plánuje Barbora Krejčíková, která dosahuje ve dvouhře stále lepších výsledků. Vždyť česká tenistka je v průběžném sezonním žebříčku teď desátá, jednu výhru od Turnaje mistryň pro osm nejlepších singlistek sezony..

Polevit neplánuje

Ale zatím si nemyslí, že by účastí ve čtyřhře ohrožovala své individuální cíle. A ani do budoucna neplánuje, že by se více šetřila.

„Důležité je hlavně, abych nebyla zraněná. Pokud to budu fyzicky zvládat, tak proč nehrát singl i debla. Když to zvládali dřív, tak se to dá zvládnout i teď. Určitě bych chtěla hrát oboje, protože singl vždycky člověk chce vyhrávat, protože je to víc sledované, ale debl je pro mě zábava, jsou tam všelijaké výměny a reakční věci. Líbí se mi to,“ říká pětadvacetiletá Krejčíková, která už také díky deblovým úspěchům v minulosti získala možnost hrát na těch největších kurtech, a také proto se jí teď na nich hraje dobře, když je navštěvuje jako singlistka.

„Bylo to super, je to nádherný. Když dostanu šanci hrát na centr kurtu s takovou dobrou hráčkou, mě se tam líbilo a doufám, že si tam zahraju ještě nějaké další zápasy.“ Doufá rodačka z Brna, že se na centrální dvorec Philippa Chatriera ještě při letošním Roland Garros vrátí. Zatím má šanci, že to bude v singlu, deblu i mixu.