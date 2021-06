‚Vítej ve speciálním klubu.‘ Krejčíková je sedmou tenistkou, které se na grandslamu podařil double

Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála na Roland Garros po dvouhře i čtyřhru. Česká hráčka odjíždí z Paříže se dvěma tituly, které dokázalo na antukovém grandslamu v jednom roce vyhrát do té doby jen šest tenistek. „Vítej v tomto speciálním klubu,“ napsala jí Mary Piercová, které se takový double povedl před ní. Paříž 7:45 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková (vpravo) a Kateřina Siniaková slaví titul ve čtyřhře na Roland Garros | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Kromě Barbory Krejčíkové dokázaly v Paříži vyhrát dvouhru i čtyřhru v jednom roce pouze legendy jako Martina Navrátilová, Chris Evertová, nebo Billie Jean Kingová.

Krejčíková má tenisovou amnézii, pamatuje si jen to dobré. Siniaková byla jako ninja, hodnotí Navrátilová Číst článek

„Jsem opravdu pyšná na Barboru, jak se celé dva týdny chovala. Má hlavu. To je něco extra, opravdu speciálního. No a jak hraje, to je také speciální. Je to jiné, než jak většinou hrají ostatní. Hrála krásný tenis. Ale že se tam dokázala dostat takhle rychle? Teprve její pátý grandslamový turnaj, věřila si. Nevím, odkud to přišlo. Jana (Novotná, její bývalá trenérka - pozn. red.) ji určitě podporovala, stála jí na ramenech. Pomohla jí s tenisem, s hlavou, s celou mentalitou atd,“ hodnotila výkon Krejčíkové v rozhovoru pro Radiožurnál Martina Navrátilová.

České reprezentantce ale blahopřály i další hvězdy, například Francouzka Mary Piercová, která jako poslední dokázala v roce 2000 vyhrát na antukovém grandslamu obě ženské soutěže. Na twitter napsala: „Velmi dobře, Barboro. Vítej v tomto speciálním klubu.“

Další členka tohoto klubu, Američanka Chris Evertová napsala, že tyto tituly Krejčíkové byly zasloužené a že této skvělé dámě gratuluje.

Na úspěch Krejčíkové reagovali i čeští tenisté. Například Tomáš Berdych nebo Petra Kvitová už gratulovali české hráčce na sociálních sítích po dvouhře.

Moderátorka Radiožurnálu Sport Andrea Sestini Hlaváčková k hlavnímu titulu řekla: „Je to úplně neskutečné, vůbec nemůžu uvěřit tomu, že to opravdu dotáhla. Viděli jsme spoustu Češek dostat se do finále a přijde mi, že hranice mezi finalistkou a vítězkou je tak strašně daleká, že je pohádka, že se to Báře povedlo.

Krejčíková má druhý titul. Se Siniakovou slaví na Roland Garros triumf i v ženském deblu Číst článek

A stejně tak byla nadšená i ta, která s Krejčíkovou hrála na stejné straně kurtu a vzájemně si s ní pomohla k trofeji ve čtyřhře, tedy Kateřina Siniaková: „Za mě byl určitě ten zápas super, jsem ráda, že to takhle dopadlo. Určitě jsem před ním byla hrozně nervózní a Bára to ví, takže bylo super, že mě podpořila, že jsme pracovaly jako tým. Bylo super, že jsme chytily začátek a na síti jsem se cítila dobře. Myslím, že mi tam spadlo úplně všechno.“

Siniaková získala svůj třetí grandslamový titul ve čtyřhře a všechny má právě s Barborou Krejčíkovou.