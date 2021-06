Krejčíková: Pořád si to nemůžu dát dohromady. Tenisové legendy znají moje jméno a dívají se na mě

V tomto tisíciletí ještě nikdo nic takového nedokázal. Tenistka Barbora Krejčíková triumfovala na Roland Garros ve dvouhře i v deblu. Na fyzicky nejnáročnějším grandslamu tak ovládla obě ženské soutěže, což se na pařížské antuce povedlo naposledy v roce 2000 domácí Francouzce Mary Pierceové. Paříž 11:48 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková s oběma trofejemi z French Open | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Pořád si to nemůžu dát dohromady,“ přiznává Radiožurnálu Barbora Krejčíková, že ještě před pár dny byla v šoku z toho, že o ní vědí tenisové legendy, které sledovala malá, jako třeba Belgičanka Justine Heninová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenisové legendy mě znají, je šokovaná Barbora Krejčíková. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

A překvapená je stále, i když se v Paříži zařadila mezi grandslamové šampiony. „Tihle lidi se na mě dívají, znají moje jméno, nebo mě dokonce komentovali. Dokonce mi řeknou: ‚Tys hrála dobře.‘ To je úplně super, protože to samé jsem si říkala 15 let zpátky, když jsem je viděla v televizi a hráli. Říkala jsem si: ‚Ti hrají suprově.‘ A teď oni říkají to samé o mně. To je úplně neskutečné,“ popisuje Krejčíková.

„Jsem opravdu pyšná na Barboru, jak se celé dva týdny chovala. Má hlavu. To je něco extra, opravdu speciálního. No a jak hraje, to je také speciální. Je to jiné, než jak většinou hrají ostatní. Hrála krásný tenis,“ myslí si nejslavnější česká tenisová rodačka Martina Navrátilová, která mimochodem v Paříži také dokázala – a hned dvakrát – vyhrát dvouhru i ženský debl.

Krejčíková je znovu deblovou jedničkou. V žebříčku dvouhry si polepšila o 18 příček a je patnáctá Číst článek

„Když se vyhraje singl, tak pak na debl už opadne stres. Většinou, i když jsem i prohrála singla a byla jsem unavená, tak jsem hrála nejlepší tenis v deblu. Myslela jsem si, že bude Bára unavená, takže stres přešel na Kateřinu, protože kdyby prohrály, tak je to asi její chyba. Co dneska Kateřina hrála, to bylo teda z partesu, to byla fantazie. Na síti byla jako ninja,“ dodává Navrátilová.

„Tak to jsem ráda, to se dobře poslouchá,“ těšila pochvala Kateřinu Siniakovou, která se radovala ze třetího grandslamového titulu v deblu a také z toho, že své spoluhráčce pomohla udělat turnaj ještě výjimečnější.

„Určitě si toho hrozně moc cením mít takhle double. Sobota a neděle tohoto měsíce budou pro mě nezapomenutelné,“ řekla Barbora Krejčíková, která se díky singlovému úspěchu dostala do nejlepší patnáctky světového žebříčku.

V sezonním pořadí je dokonce druhá za Australankou Bartyovou a vybojovala si také umístění pro účast ve dvouhře na olympijských hrách v Tokiu.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 24. týden 2021 Jméno Turnajů Bodů 10. Karolína Plíšková 23 4285 11. Petra Kvitová 19 4115 15. Barbora Krejčíková 30 3733 22. Karolína Muchová 19 2876 41. Markéta Vondroušová 20 1686 50. Marie Bouzková 32 1475 56. Barbora Strýcová 21 1412 75. Kateřina Siniaková 32 1085 90. Tereza Martincová 35 910 92. Kristýna Plíšková 26 870