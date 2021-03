Soupeřky nevěděly, co ode mě očekávat, komentuje Krejčíková své vítězné tažení v Dubaji

Tenistka Barbora Krejčíková po senzační výhře nad Ruskou Anastasií Potapovovou postoupila na silně obsazeném turnaji v Dubaji už do semifinále. Úspěšná deblistka tak stále více přesvědčuje soupeřky, že je i vynikající singlistkou, a v rozhovoru pro Radiožurnál mimo jiné popsala, která z českých tenistek ji inspiruje a motivuje. Dubaj 14:38 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Stále platí, že jste krátce ve stovce a řadu soupeřek poznáváte poprvé. Jak vypadá vaše příprava, spoléháte na dobrou taktiku nebo spíše na nějakou intuici a improvizaci?

Zatím všechny zápasy, jak jsem začala, tak jsem je skončila. Byla jsem v klidu, hrála dobře, pořád jsem si to užívala. Přijde mi, že se posouvám správným směrem.

Jsem uvolněná a předvádím nejlepší výkon, pochvaluje si tenistka Krejčíková svoji formu v Dubaji Číst článek

Kde hledáte informace o soupeřkách?

Všechny ty holky jsou strašně dobrý, takže se stačí podívat na YouTube a je tam toho dost. Myslím, že jsem to věděla lépe než ony, protože nevěděly, co ode mě očekávat. Všichni mě vidí jako deblovou specialistku, ale myslím si, že to tak není a nikdy nebylo. Jen mi chvíli trvalo, než se to všechno sešlo.

Může pro vás být výhoda, že vás ještě soupeřky jako špičkovou singlistku tolik neznají? Že z toho můžete dost vytěžit?

Za rok už to třeba taková výhoda nebude, protože už mě budou znát. Důležité je pořád se zlepšovat a pracovat na silných i slabých stránkách. Makat a chtít se zlepšovat a být pokorná, protože to, co se děje teď, tak za rok se dít nemusí.

Napadne vás něco konkrétního, co jste si od některé hráčky vzala?

Mně se hodně líbí, jak ke všemu přistupuje právě Viktoria Azarenková. Ona s námi byla v karanténě v Austrálii a vždy mluvila hrozně rozumně. Viděla jsem i ten její podcast, měla jsem čest proti ní stát na kurtu a z toho jsem se hodně naučila. Ona mě teď i sama pozdraví, zeptá se, jak se mám a s kým hraju, a popřeje mi štěstí. Je to opravdu inspirující a myslím, že dobrá zkušenost do života po kariéře.

Dá se říct, které zápasy vám v posledním roce, kdy jste se zvedla skoro o sto míst v žebříčku, pomohly nejvíc?

Loni mi hrozně pomohly zápasy, když jsem hrála se Simonou Halepovou, Viktorií Azarenkovou a s Arynou Sabalenkovou. Hrozně moc jsem se v zápasech naučila, viděla jsem, jak hrají připravují se na zápas, a to mi pomohlo i do té předsezony, abych věděla, jak se připravit a co dělat. Všechna ta dřina, co jsem do toho dala, tak se projevuje a člověk se pak chce dorovnat ostatním.

Úspěch na Australian Open vynesl Muchovou na 22. místo žebříčku. Kvitová se propadla na desáté Číst článek

To je asi obvyklé i jinde, že se mohou věkově podobní sportovní rivalové v zemích táhnout a zlepšovat se, že?

Psala jsem si poslední dobou s Karolínou Muchovou. Jak se dostala do semifinále Australian Open, tak jsem se na ni dívala a bylo to strašně inspirující a žene mě to dál. Minulý rok jsem s ní hrála vyrovnaně a porazila jsem ji na antuce v Česku. Vítězství těch českých parťaček je motivující. Teď jsem si s ní znovu psala a ona mi psala, že je super, že hraju dobře. Za to jsem byla moc ráda. Když se zadařilo jí, tak jsem chtěla, aby se mi zadařilo taky.

Věříte naopak, že i vy takto můžete někoho vytáhnout, třeba vaši deblovou spoluhráčku Kateřinu Siniakovou, která už delší dobu čeká na dobrý singlový výsledek?

Já doufám, že když se mi zadaří, tak budu motivovat někoho dalšího, ať už to bude Katka Siniaková, nebo juniorky. Je super mít nějaký příklad a byla bych ráda, kdyby nějaké holky nebo kluky v Česku naše výsledky motivovaly a dařilo se jim.

Daří se vám stále mít dobrou chemii v páru s Kateřinou Siniakovou, se kterou jste si prohodila singlové pozice? Protože ona byla dlouho na žebříčku výš.

Z mé strany se nic nemění, já bych si hrozně přála, aby se nám dařilo v deblu i v singlu. Ne vždy se ale zadaří a nějaké postavení... já jsem na tom pořád stejně a ke Katce se chovám stejně. Chci, aby nám to klapalo, a Katka se taky snaží, abychom mohly předvádět ty nejlepší výkony. Hrozně bych jí přála, aby se jí dařilo i v singlu. Ona teď hodně pracuje a já věřím, že se to brzy projeví a bude se jí dařit.