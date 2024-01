Krejčíková na Australian Open otočila duel s domácí Hunterovou, potřetí za sebou si zahraje osmifinále

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila potřetí za sebou do osmifinále Australian Open. Turnajová devítka zdolala po obratu domácí Storm Hunterovou 4:6, 7:5 a 6:3. O další úspěch bude hrát s šestnáctiletou Ruskou Mirrou Andrejevovou. Neuspěl naopak Tomáš Macháč, který v boji o premiérové osmifinále Grand Slamu nestačil na patnáctého hráče světa, Rusa Karena Chačanova a podlehl mu 4:6, 6:7, 6:4 a 6:7. Melbourne 14:52 19. 1. 2024 (Aktualizováno: 15:26 19. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Reuters

Osmadvacetiletá Krejčíková si pomohla osmi esy. Přestože udělala 48 nevynucených chyb, zahrála také 44 vítězným míčů. V klíčových chvílích se mohla opřít o první servis. Postupem do čtvrtfinále by mohla vyrovnat v Melbourne singlové maximum z roku 2022.

Pro tenistku z Ivančic to byl dnes pikantní duel. Hunterová je totiž od nové sezony deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové, která s Krejčíkovou přerušila úspěšnou spolupráci na konci minulé sezony.

Dvojnásobné vítězce Roland Garros z roku 2021 první set nevyšel. Třikrát přišla o servis a Hunterová se ujala po 45 minutách vedení. Ve druhé sadě se česká tenistka na podání zlepšila a pomohla si jím především v závěru. V deváté hře odvrátila dva brejkboly a to samé se jí povedlo i v jedenáctém gamu za stavu 15:40. Hunterová naopak koncovku nezvládla a prohrála 5:7.

Krejčíková využila psychickou výhodu i v úvodu třetího setu, kdy Hunterovou hned brejkla. Také za stavu 4:2 odvrátila další brejkbol díky přesnému servisu. Závěr si už česká tenistka pohlídala a proměnila první mečbol. S Andrejevovou se utká potřetí, zatím neuspěla. Vloni ve Wimbledonu odstoupila za stavu 3:6, 0:4 kvůli zranění, poté s mladou Ruskou prohrála v Pekingu dvakrát 2:6.

Macháčovi nepomohlo v duelu s loňským semifinalistou Chačanovem ani 17 es a 64 vítězných míčů. Český tenista doplatil hlavně na nevyužité brejkboly, proměnil jen dva z devatenácti. Přesto postupem do třetího kola zaznamenal nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

„To jsem ani nevěděl, že jich (brejkbolů) bylo tolik. Ale vím, že třeba tak na osm z nich jsem dostal eso. Možná dvakrát jsem zahrál blbě, že jsem zkusil bekhend. Jinak mi nepřijde, že jsem to úplně pokazil,“ řekl Macháč pro Radiožurnál Sport.

Český reprezentant šel do utkání povzbuzený posledním vítězstvím nad turnajovou sedmnáctkou Američanem Francesem Tiafoem. Chačanov však měl lepší úvod, hned ve třetí hře sebral Macháčovi servis a první set dotáhl ve svůj prospěch.

Druhou sadu začal lépe Macháč. Ve čtvrtém gamu získal brejk a utekl do vedení 4:1. Chačanov reagoval, český tenista měl ale v osmé hře další tři brejkboly. Žádný neproměnil a za stavu 6:5 nedotáhl ani vedení 40:15. Rozhodlo se ve zkrácené hře, kterou Chačanov vyhrál 7:4. Macháč pak nenabídl soupeři jediný brejkbol. V sedmé hře třetího setu prolomil Chačanovův servis a snížil.

Ve čtvrté sadě ale Macháč znovu doplatil na nevyužité možnosti. Měl dalších šest brejkbolů, ruský tenista ale všechny odvrátil a v tie-breaku opět udeřil. Vypracoval si vedení 6:3, a přestože dva mečboly Macháč smazal, třetí už Rus využil po takřka třech a půl hodinách hry využil.

„Hrál opravdu skvěle. Připravoval jsem se na to, že to bude těžký zápas. Viděl jsem, jak porazil Francese ve třech setech, takže bylo jasné, že je v dobré formě. Po fyzické i psychické stránce to byl těžký zápas. I proto jsem na konci dal najevo všechny emoce. Jsem rád, že jsem postoupil,“ řekl v rozhovoru na kurtu Chačanov, který se v boji o čtvrtfinále utká s turnajovou čtyřkou Italem Jannikem Sinnerem.