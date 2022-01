Krejčíková chce i letos kombinovat dvouhru s deblem. ‚Nevidím důvod, proč něco měnit,‘ říká

Tenistka Barbora Krejčíková se díky čtvrfinále na Australian Open posunula na třetí místo v žebříčku WTA. Česká hráčka následně v Melbourne společně s Kateřinou Siniakovou získala titul ve čtyřhře. Zkombinovat na nejvyšší úrovni účast v singlových i deblových zápasech je velmi náročné, hodně ale záleží na konkrétním turnaji. Melbourne 17:45 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková | Foto: Dave Hunt | Zdroj: Reuters

„Je poměrně velký rozdíl mezi grandslamovými turnaji a turnaji kategorie 500 nebo 1000. Na grandslamu to většinou vychází tak, že jeden den má hráčka singl a další den čtyřhru. Takže je to náhrada tréninku mezi singlovými zápasy, což může být i ku prospěchu,“ přiblížil Radiožurnálu kombinování singlu a deblu tenisový trenér Vladislav Šavrda.

Na vrcholových turnajích zatím Barbora Krejčíková zvládá kombinovat obě kategorie skvěle. V minulém roce získali s Kateřinou Siniakovou zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu. Na French Open vyhrála Krejčíková dvouhru a ve čtyřhře došlo české duo do čtvrtfinále.

A aby toho nebylo málo, na závěr sezony ještě český pár ovládl Turnaj mistryň. I kvůli úspěchům ve čtyřhře chce světová trojka v nastoleném tempu pokračovat.

„Každý si o tom může myslet, co chce, ale nikdo není v mé situaci. Takže neví, jak to cítím. Na velkých turnajích chci hrát debla, a chci ho hrát dobře. S Katkou se nám daří a byla by škoda to nehrát,“ vysvětlila Krejčíková.

Podle Šavrdy je ale zápřah Krejčíkové za určitých okolností riskantní. „Na grandslamech to bude zvládat, ale kdyby to tak chtěla hrát na všech turnajích celou sezonu, tak může nastat problém s kondicí nebo se zraněním. Mohlo by toho být na ni moc.“

I na to ale česká hráčka myslí a riziko si uvědomuje. Zatím ale nevidí důvod, proč by měla svoje zápasové vytížení zmírnit.

„Fyzicky se cítím dobře, nemám zranění, takže nevidím důvod, proč nehrát obojí. Pro nás je důležité hrát dobře na grandslamech a chceme se kvalifikovat na Turnaj mistryň. Takhle jsme domluvené,“ nastínila Krejčíková deblové plány na tuto sezonu.

Zatím je se Siniakovou naplňují výborně. Díky prvenství na Australian Open si Krejčíková upevnila pozici světové dvojky v deblovém žebříčku WTA, její spoluhráčka průběžně světovým tabulkám vévodí.

WTA čtyřhra (ženy) | 5. týden 2022 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Kateřina Siniaková Česká rep. 14 8785 2. Barbora Krejčíková Česká rep. 13 8460 3. Su-wej Hsieh Tchaj-wan 14 6344 4. Elise Mertensová Belgie 16 6275 5. Shuko Aoyama Japonsko 22 5575 5. Ena Shibahara USA 30 5575 7. Šuaj Čang Čína 30 4940 8. Gabriela Dabrowská Kanada 18 4935 9. Veronika Kuděrmetovová Rusko 17 4550 10. Darija Juraková Chorvatsko 23 4195

WTA dvouhra (ženy) | 5. týden 2022 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Ashleigh Bartyová Austrálie 15 8331 2. Aryna Sabalenková Bělorusko 18 5698 3. Barbora Krejčíková Česká rep. 26 5533 4. Iga Šwiateková Polsko 16 4456 5. Karolína Plíšková Česká rep. 16 4452 6. Paula Badosaová Španělsko 31 4429 7. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 18 4195 8. Maria Sakkariová Řecko 18 4071 9. Anett Kontaveitová Estonsko 20 3871 10. Danielle Rose Collinsová USA 16 3071