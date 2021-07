‚Budu se rvát jako tygr.‘ Tenistka Krejčíková chce na olympiádě v Tokiu uspět v singlu i v deblu

Získala třetí titul v sezoně, ale moc času na oslavy nemá. Tenistka Barbora Krejčíková totiž po nedělním triumfu na turnaji v Praze hned odlétá do Tokia na letní olympijské hry.

Pražským turnajem prošla Barbora Krejčíková bez menšího zaváhání, neztratila v něm ani set a ve finále nedala Tereze Martincové šanci. Teď už se plně soustředí na nadcházející olympijské hry.

„Hrozně moc se těším, až sednu na letadlo a pořádně se vyspím. Až přijedu do vesnice a nasaju tu atmosféru, jsem z toho i nervózní, nebudu říkat, že ne. Myslím, že to na mě padne až tam, až tam přijedu a všechny ty věci snad zvládnu,“ vyprávěla po vítězství ve Stromovce Barbora Krejčíková. Na olympijském turnaji si ale na sebe neklada žádná velká očekávání.

„Když bych si řekla, že to chci vyhrát, tak vypadnu v prvním kole. Jedu tam podat svůj maximální výkon, bojovat o každý balon a jak to dopadne, tak to dopadne. Nekladu si nároky, ale budu makat jako tygr a budu se snažit uhrát co nejlepší výsledek, ať už v singlu tak v deblu,“ doplňuje vítězka letošního Roland Garros.

Medailové naděje?

Zejména v deblu bude ve dvojici s Kateřinou Siniakovou velmi nebezpečná. I kvůli specifičnosti olympijského turnaje ve čtyřhře.

„Je to trochu zvláštní, že spolu x-krát nehrajou ty tradiční páry, ale samozřejmě budou patřit k favoritkám. Ačkoliv v té čtyřhře je to někdy ošemetné,“ říká fedcupový kapitán a šéf tenisové olympijské výpravy Petr Pála. Krejčíková ale bez šance rozhodně není ani v singlu.

Od triumfu na pařížském Roland Garros je totiž pětadvacetiletá tenistka na kurtu v neskutečné herní pohodě.

„Já jsem ráda, že jsem do toho tenisu teď tak zažraná a hrozně mě baví a ta Paříž mi pomohla v tom, že jsem úplně v klidu, zrelaxovaná, ať už s mi daří a nebo ne.“ Říká Barbora Krejčíková. Olympijský tenisový turnaj začne v Tokiu 24. července.