Roli favoritky zatím zvládá. ‚Před zápasem jsem byla dost nervózní,‘ přiznala Krejčíková po postupu

„Jsem ráda, že se mi to takhle povedlo. Takové zápasy jsou nevyzpytatelné - soupeřky nemají co ztratit, já jsem najednou ta hráčka, která by měla vyhrát. Nebudu tajit, že jsem byla před zápasem nervózní, docela dost,“ přiznala Barbora Krejčíková, že se jí ještě nenastupuje snadno k zápasům proti výkonnostně slabším tenistkám.

Vždyť to není tak dávno, co mezi ně žebříčkově sama patřila - loni touto dobou ještě nebyla ani ve světové stovce. Ale i tyto zápasy zvládá, takže se přes úvodní kola opakovaně prokousává k silnějším soupeřkám. Jako třeba teď ke Španělce Garbiňe Muguruzaové, se kterou si v neděli zahraje o postup do čtvrtfinále.

„Je pro mě obrovská čest, že se můžu měřit s nejlepšími hráčkami. Užívám si to a jsem ráda, že jsem zase ve čtvrtém kole a zahraju si dobré zápasy, ve kterých budou rozhodovat maličkosti. To je to, co mě posouvá dál,“ vyhlíží nejbližší duel vítězka Roland Garros.

Nejen na ženském okruhu často platí, že tenistkám dělá starosti na výjimečný turnaj navázat. Výkyvy formy nejsou ničím neobvyklým, ale Krejčíkové se zatím daří držet podobně vysokou úroveň delší dobu.

„Spoustě holkám se po vyhraném grandslamu přestalo dařit, vypadávaly v prvních kolech. Nevím, proč se to neděje mně, očekávala jsem, že se nebude dařit pořád. Ani nevím, co bych vypíchla, že dělám jinak oproti ostatním,“ dodala Krejčíková.

Českou tenistku od červnového titulu na French Open porazily jen dvě hráčky - ve Wimbledonu a v Cincinnati světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová a na hrách v Tokiu pozdější olympijská šampionka Belinda Bencicová ze Švýcarska.