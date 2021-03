Jsem uvolněná a předvádím nejlepší výkon, pochvaluje si tenistka Krejčíková svoji formu v Dubaji

Barboře Krejčíkové se v Dubaji daří. Česká tenistka si nejprve v hlavní soutěži poradila s Marií Sakkariovou z Řecka a po ní také zvládla vyřadit dvě někdejší grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska a Světlanu Kuzněcovovou z Ruska. A i když od začátku sezóny v Austrálii bojuje se zdravotními potížemi, na kurtu na ně dokáže nemyslet. I o tom na dálku mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál. Dubaj 11:48 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Loni po dlouhém snažení prolomila hranici elitní stovky a letos už je blízko vstupu mezi nejlepších 50 tenistek světa.

Po vítězném zápase s Kuzněcovovou postoupila Krejčíková na turnaji v Dubaji už do čtvrtfinále a podle svých slov bere skalpy nejlepších světových tenistek jako bonus.

„Těžko říct, je to takový mix pocitů. Jsem ještě v soutěži, tak nebudu říkat, co mě bolí a nebolí. Mám ale určitě radost. Pozitivní bylo, že jsem se dostala do hlavní soutěže, už to byla obrovská výhra a všechny ty zápasy navíc beru jako bonus. Jsem teď v zápasech hodně uvolněná a předvádím ten nejlepší výkon, jaký jsem schopná hrát,“ řekla Krejčíková.

Porážíte i bývalé grandslamové šampionky. Teď Rusku Světlanu Kuzněcovovou, potkaly jste se někdy před tím?

V roce 2017 jsem byla v Římě a Světlana hledala někoho na trénink. Já jsem se k ní zapsala a já pak na ten trénink přišla a hrály jsme set a já ho vyhrála 6:4. Tehdy mě to hrozně nakoplo, byla jsem překvapená, jak jsem hrála dobře, když jsem do toho šla s takovou nejistotou. Týden na to jsem pak hrála finále v Norimberku. Tím, že hraju s těma nejlepšíma hráčkama, tak se na ty zápasy moc těším a je to úplně jiný level a člověk je víc motivovaný.

Cítíte se už jako hráčka špičky, která patří na větší turnaje a poráží dobré soupeřky?

Nevím, jestli si úplně věřím, že mezi ně patřím. Ale říkám si, že když s nimi hraju a daří se mi, tak že tam nejsem pro nic za nic. Věřím tomu, že tenis hraju na nějaké úrovni, která odpovídá postavení a místu, kde zrovna jsem.

Už jste porazila několik hráček z nejlepší padesátky a sama jste se k této hranici přiblížila. Je to váš cíl?

Určitě by to bylo hezký, kdyby se dopracovala do padesátky, nebo i výš. Proto hraju, abych vyhrávala zápasy a makala každý balon. Takový cíl byl hodně s tou stovkou a jak jsem ji pokořila, tak to ze mě hodně spadlo. Teď si to snažím užít a zkoušet hrát svůj nejlepší tenis. Ty polosny, které jsem měla, tak se mi splnily. Čím více si to užívám, tím hraju lepší tenis.