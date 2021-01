Krejčíková si po životní sezoně přeje zdraví. ‚Cíle mám, ale nehodlám je zveřejňovat. Kvůli tlaku,‘ říká

Ze všech českých tenistek na turnaji v Abú Zabí zbyla jen jediná, která ještě hraje o soutěžní body. I když v deblu, na který už se poslední dobou ani moc nezaměřovala. Barbora Krejčíková by totiž ráda navázala na minulou sezónu, ve které prorazila už také jako singlistka. Takže teď vstupovala do nového ročníku poprvé v kariéře jako hráčka elitní stovky. Praha 17:25 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková | Zdroj: Profimedia

Když teď v Abu Zabí Barbora Krejčíková společně se světovou jedničkou v ženské čtyřhře Hsieh Su-Wei z Tchajwanu přešla přes první soupeřky na turnaji, přiznala, že to bylo složitější. Debl, ve kterém dosáhla těch největších možných úspěchů, poslední dobou trochu upozadila a snaží se věnovat hlavně své singlové kariéře.

Zlom přišel na podzim v Paříži na odloženém Roland Garros. Krejčíková se díky odhlášení některých tenistek dostala rovnou do hlavní soutěže a postupem do osmifinále dosáhla na životní maximum. Po letech snažení prolomila hranici elitní stovky, ve kterou už pomalu nedoufala, a mohla změnit priority.

Takže se snaží uspět jako singlistka. A potvrdit velký kvalitativní skok na okruhu WTA, za který byla mimochodem oceněna i v tradiční domácí anketě Zlatý kanár na konci minulého roku.

„Nějaké cíle mám, ale nehodlám je zveřejňovat, protože bych pak na sebe akorát zbytečně kladla tlak. Říkám to pořád, ale zdraví je nejdůležitější, abych byla v pohodě a mohla se pořád dál zlepšovat. To je největší cíl pro tuto sezonu,“ říká.

Hraje s nejlepší hráčkou světa

I proto, že v minulosti takové štěstí nemívala. Ostatně i na konci minulého výtečného podzimu – na předposledním turnaji sezóny v Ostravě – ji přibrzdily zdravotní potíže. Ale naštěstí už týden na to cestovala do Lince v pořádku a tak to vydrželo i do přípravy na nový tenisový rok.

Sezónu zahájila na turnaji v Abú Zabí, ve kterém už jako singlistka skončila, ale na kurtech ještě trénuje a sbírá zápasovou praxi v soutěži deblistek, vedle té aktuálně nejlepší hráčky světa.

Když se totiž dozvěděla, že její obvyklá spoluhráčka Kateřina Siniaková nemůže do Spojených arabských emirátů na úvodní podnik sezóny dorazit, domluvila se s už zmíněnou Sie Su-Wej z Tchajwanu, které pro změnu chybí jiná Češka Barbora Strýcová.

„Je úžasná zkušenost ji mít vedle sebe a něco se od ní naučit,“ pochvaluje si čerstvé zkušenosti Krejčíková, která kromě toho také čeká na novinky o své cestě k úvodnímu grandslamu sezóny do Austrálie, kam by se měli tenisté vypravit hromadně několika lety ze Spojených arabských emirátů v polovině ledna.