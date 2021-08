Beru to normálně, užívá si Krejčíková umístění v elitní desítce. Stihla i dovolenou v Dubaji

Báro, gratuluji moc ještě dodatečně i k olympijskému zlatu.

Děkuji mockrát, děkujeme.

Když říkáte děkujeme i za Kateřinu Siniakovou, už ji máte v Cincinnati? Zaznamenal jsem, že měla potíže při cestě. Četl jsem, že by čtyřhru ale na rozdíl od singlu měla stihnout.

Katka už přiletěla. Už jsme se viděly a povídaly jsme si, byla smutná. Opravdu hodně smutná.

Jaké to bylo do chvíle, než jste zase začala hrát? Co jste se snažila dělat?

Co nejvíc si odpočinout, protože toho bylo hrozně moc. Hrály jsme singly, debly a celkově to bylo hrozně náročné. Na konci týdne jsem se pak začala připravovat dál, protože je půlka sezony.

Byla jste i v Dubaji. Kvůli tréninku?

Ne, jako příprava ne. Byla jsem tam jen na pár hodin na otočku, trochu vypadnout. Dělá mi to dobře, tak jsem si tam zajela a udělala malou pauzu. Bylo to super, pomohlo mi to, protože jsem vypla a tělu dala větší odpočinek.

Takže relax u moře, šplouchání vln?

Nákupní centrum, bazén, spánek, prostě pohoda. Aby to z člověka spadlo a načerpal energii na další turnaje. Ono se to nezdá, ale jak pořád hraju, tak je toho moc a je to náročné. Vrátili jsme se, byla jsem na olympijském festivalu, tam jsem si to hrozně užila. Pak jsem se snažila trávit čas s rodinou a na konci týdne už jsem si říkala, že se musím připravovat.

Zřejmě jste se naladila skvěle, protože jste hladce zvládla utkání s Ruskou Kasatkinovou, která teď byla ve formě.

Bylo to těžké, náročné. První zápas, navíc jsem tam měla Dariu a ta je nepříjemná, těžká hráčka. Musela jsem se soustředit na každý balon a od začátku do konce na sto procent. Jsem ráda, že jsem hrála dobře a navázala na ty předchozí zápasy a doufám, že se budu každým zápasem zlepšovat.

Jak těžké bylo nastupovat po zlatu na Hrách, poprvé v pozici TOP 10, poprvé v Cincinnati?

Snažím se to moc nevnímat. Hraju turnaje a jsem ráda, že tu můžu být, protože jsem tu nikdy nehrála a vždy jsem tu hrát chtěla. Užívám si to a to, že jsem v nejlepší desítce, je úplně super a nádherný úspěch. Moc si toho vážím, ale pak, když jdu na kurt, tak nad tím nepřemýšlím a snažím se podat nejlepší výkon, abych mohla vyhrát.

Jak se vám zamlouvá prostředí, ve kterém teď hrajete? Viděl jsem nějaké ochlazovací roury u laviček, je počasí podobně „přísné“ jako v Tokiu?

Je tu teplo, ale člověk se musí zaklimatizovat a přizpůsobit se. Ty podmínky jsou pro všechny stejné a zabývat se tím není optimální.

Ale asi vám to jde všechno dobře, zvládat nejen to počasí...

Snažím se, děkuji.

Narážím na to, že spousta tenistek na velký úspěch nedokáže okamžitě navázat. Jak to děláte, že se zatím držíte na vlně?

Neřešit to. Brát to tak, že jsem tyhle turnaje chtěla hrát a nešlo to. Teď tady chci vydržet co nejdéle, hrát s dobrými hráčkami, měřit se s nimi ve výkonech a hrozně moc bych si přála vydržet na té úrovni. Když bych se uspokojila, že jsem v nejlepší desítce, tak už tam další rok nebudu. Beru to tak nějak normálně. Tak nějak moravsky to beru.

