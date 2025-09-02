Krejčíková do semifinále US Open nepostoupila, domácí Pegulaové podlehla 3:6 a 3:6

Tenistka Barbora Krejčíková do premiérového semifinále US Open nepostoupila. Turnajové čtyřce Jessice Pegulaové z USA v úterý podlehla na newyorském betonu 3:6, 3:6. Utkání prohrála po hodině a 26 minutách.

Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková | Zdroj: Reuters

Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře Krejčíková nevylepšila ve Flushing Meadows své maximum. Ve čtvrtfinále dohrála také v roce 2021.

S loňskou finalistkou Pegulaovou prohrála druhý ze čtyř vzájemných zápasů. V utkání doplatila na 24 nevynucených chyb, udělala také sedm dvojchyb. Pětkrát přišla o servis, soupeřce ho vzala jen dvakrát.

O postup do semifinále dnes v New Yorku zabojuje ještě Jiří Lehečka, který bude čelit světové dvojce Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Markéta Vondroušová poté vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

