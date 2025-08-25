Krejčíková postoupila do druhého kola US Open. Kanadský talent porazila ve dvou setech
Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na grandslamovém US Open do 2. kola. Turnajovou dvaadvacítku Victorii Mbokovou z Kanady porazila 6:3, 6:2 a příště se utká s Japonkou Mojukou Učidžimaovou.
Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11. Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do 2. kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.
Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková měla duel na druhém největším dvorci Louise Armstronga od začátku pod kontrolou. Mbokové vzala servis hned v prvním gamu, v šesté hře odvrátila jediné dva brejkboly a první set zakončila dalším brejkem.
Také ve druhé sadě získala svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka brzy náskok. Ujala se vedení 3:0 a už nedovolila Mbokové vrátit se do hry. Utkání zakončila při podání soupeřky poté, co využila třetí mečbol.
V pondělí se představí Marie Bouzková, která by měla vstoupit do turnaje proti Francouzce Else Jacquemotové, jež se před turnajem potýkala se zraněním. V jednu hodinu středoevropského času se představí ještě nasazená jedenáctka Karolína Muchová, která se utká na hlavní dvorci Arthura Ashe s domácí legendou Venus Williamsovou.