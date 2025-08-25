Krejčíková postoupila do druhého kola US Open. Kanadský talent porazila ve dvou setech

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na grandslamovém US Open do 2. kola. Turnajovou dvaadvacítku Victorii Mbokovou z Kanady porazila 6:3, 6:2 a příště se utká s Japonkou Mojukou Učidžimaovou.

New York Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tenistka Barbora Krejčíková na US Open

Tenistka Barbora Krejčíková na US Open | Zdroj: Reuters

Devětadvacetiletá Krejčíková zdolala o jedenáct let mladší Mbokovou za hodinu a 23 minut. Překvapivou vítězku nedávného turnaje v Montrealu předčila v poměru vítězných míčů 18:11. Využila čtyři z 11 brejkbolů, sama jediné dva odvrátila. Do 2. kola ve Flushing Meadows postoupila počtvrté. Nejlépe si zde vedla před čtyřmi lety, kdy hrála čtvrtfinále.

Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková měla duel na druhém největším dvorci Louise Armstronga od začátku pod kontrolou. Mbokové vzala servis hned v prvním gamu, v šesté hře odvrátila jediné dva brejkboly a první set zakončila dalším brejkem.

Také ve druhé sadě získala svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka brzy náskok. Ujala se vedení 3:0 a už nedovolila Mbokové vrátit se do hry. Utkání zakončila při podání soupeřky poté, co využila třetí mečbol.

V pondělí se představí Marie Bouzková, která by měla vstoupit do turnaje proti Francouzce Else Jacquemotové, jež se před turnajem potýkala se zraněním. V jednu hodinu středoevropského času se představí ještě nasazená jedenáctka Karolína Muchová, která se utká na hlavní dvorci Arthura Ashe s domácí legendou Venus Williamsovou. 

krn, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme