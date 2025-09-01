Jako fénix z popela. Krejčíková vyřadila partnerku Siniakové a je ve čtvrtfinále US Open

Tenistka Barbora Krejčíková porazila na US Open po osmi odvrácených mečbolech Američanku Taylor Townsendovou 1:6, 7:6, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále. Dramatickou bitvu na betonových dvorcích v New Yorku vyhrála po více než třech hodinách. O postup do semifinále se příště utká s další Američankou a nasazenou čtyřkou Jessicou Pegulaovou.

Barboře Krejčíkové po prvním setu nikdo moc nevěřil. Přesto dokázala zápas otočit a radovat se z postupu

| Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková otočila proti Townsendové duel, v němž prohrávala 1:6 a 1:3. Ve druhém setu odvrátila osm mečbolů, sedm z nich smazala v maratonském tie-breaku, který vyhrála 15:13.

Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková vyrovnala postupem do čtvrtfinále US Open své newyorské maximum. Mezi osm nejlepších se ve Flushing Meadows dostala také před čtyřmi lety. 

Townsedová, která kurt opouštěla v slzách, na grandslamu ale nekončí úplně. Světovou jedničku v deblu čeká ještě dvouhra, kde je její tradiční spoluhráčkou česká tenistka Kateřina Siniaková. Společně letos vyhrály třeba Australian Open nebo se probojovaly do finále Wimbledonu. Siniaková ve čtyřhře na US Open zvítězila v roce 2022, tehdy ale její partnerkou byla právě Barbora Krejčíková. 

