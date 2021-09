Je to lepší, než aby se to tahalo dva dny, říká Krejčíková o zápase, který se dohrával na jiném kurtu

Ani jako vítězku letošního Roland Garros a nasazenou osmičku US Open ji pořadatelé původně na velký kurt neposlali, utkání s domácí McHaleovou rozehrála Barbora Krejčíková na dvorci číslo 13.

Ale když za stavu 6:3 a 2:1 pro českou tenistku začalo v New Yorku silně pršet, pořadatelé přeložili zbytek utkání na dvorec Louise Armstronga se zatahovací střechou.

„Přišel za mnou rozhodčí a řekl mi, že nás přesunou na jinej kurt a ptal se, kolik potřebuju času. Já řekla, že deset až patnáct minut, abych se stihla převléknout, protože mi byla zima. Byla jsem za to ráda, že jsem dostala šanci to dohrát. Je to lepší, než aby se to tahalo na dva dny,“ popisovala Barbora Krejčíková, co se stalo po přerušení a pak taky to, co se dělo na novém kurtu, na kterém neprohrála ani gem. Takže zvítězila 6:3 a 6:1.

„Myslím, že ty podmínky více seděly mě. Ten můj level se pak hodně zlepšil, že jsem hrála solidně. Velké kurty mám ráda a chtěla bych tam odehrát co nejvíc zápasů, ale zatím jsem v pozici, že se tam musím prokousat. Nejsem tak zářivá, jako ostatní hráčky pro televizi a já zatím musím makat, bojovat a prokousat se mezi nejlepší holky,“ vyprávěla Barbora Krejčíková.

Naopak ve dvouhře US Open končí Markéta Vondroušová, která podlehla ve třech setech Rusce Kasatkinové.

Další čtyři české tenistky budou bojovat o postup do třetího kola ve čtvrtek. Karolína Plíšková se utká s Američankou ruského původu Amandou Anisimovovou, Petra Kvitová s krajankou Kristýnou Plíškovou a Kateřina Siniaková se Mariou Sakkariovou z Řecka.